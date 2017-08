Sneker Weerman: Eerst nog kans op een bui

Sneek – De kans op een bui is eerst nog aanwezig, maar later op de dag blijft het voornamelijk droog. Verder wisselen opklaringen en wolken elkaar af. De wind is vanmorgen op het Sneekermeer vrij krachtig uit het zuidwesten, deze neemt later op de dag af en is in de avond zwak. De temperatuur vandaag 20 graden.

Komende nacht kan er een buitje vallen, de temperatuur daalt naar een 12 graden.

Morgen hebben wij in het noorden de beste papieren wat het weer aangaat. Vooral in het zuiden en midden vallen enkele buien, bij ons is de kans daarop klein. Er drijft stapelbewolking over, verder opklaringen. De temperatuur bij een zwakke tot matige noordelijke wind niet veel hoger dan 19 graden.

Vrijdag lijkt het bij ons droog te blijven, 19 – 20 graden bij een noordwestelijke wind.