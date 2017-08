Sneekweekmaandag biedt spanning en sensatie bij de onderboei

Sneek – De zeilers en toeschouwers beleefden maandag weer een onvergetelijk mooie dag. Er werd aanvankelijk gestart op baan G, maar vanaf klasse 10 was er een klein uitstel door de winddraaiing en vanaf 11:05 startte klasse 10 op baan H. Ook voor de mensen op het starteiland was er van alles te doen, maandag en dinsdag is het namelijk familiedag. Een dag waarbij de kinderen in het zonnetje staan.

Vanaf het water

Rond elf uur werd het steeds drukker op de Goengarijpster Poelen, de eerste zes boten in de Finn klasse stormden af op boei 25. Wanneer de Olympiajol voor de wind draait en de de klassen Solo en OK Dinghy opkruisen wordt het langzamerhand drukker. De Laser en Splash volgen geleidelijk. Rond half twaalf is het druk bij boei 12, daar komen de Flits C en de Schakels tegelijkertijd aan. Na de eerste Schakels en de laatste Flitsen volgen de Vrijheid en Top, zij gaan als gemixt veld om de boei. Na een kleine pauze komt de Vaurien als geheel veld aan varen voor de wind. Vervolgens volgen de Valken, door het samenkomen van deze klassen is het spanning en sensatie bij de onder boei.

Foiling generation

Bart Lambriex en Scipio houtman lieten naast het buitenlandse team van Redbull een demonstratie zien in de ‘Foiling Generation’. Ze stelen de show in hun eigen klasse, de 49’er. Woensdagavond vliegen Bart en Scipio naar Porto voor de WK 49’er trainingen. Voor en na alle andere 36 Sneekweek klassen biedt het Sneekermeer ruimte voor de ‘Foiling Generation’. Na de crash op zaterdag en een ritje naar Hamburg voor nieuwe onderdelen op zondag, was het maandag weer tijd voor een demonstratie. Bezoekers keken vanaf de wal, voor wedstrijdzeilers werd een plekje in de rubberboten van de KWS geboden om de demonstratie van dichtbij te bekijken

Familie in de Flits B

Niet alleen was het spannend bij de Valk klasse vandaag, maar ook in de Flits B. Daar varen deze Sneekweek fokkenisten Roderick, Valentijn en Madelief Zwart tegen elkaar. Alle drie varen ze hun eerste Sneekweek. Valentijn zeilt in de 300 en staat samen met zijn stuurman Brent Kroeze bovenaan in het klassement. Tijdens zijn eerste Sneekweek gaat Valentijn meteen voor het blauwe bord. Bij Roderick en stuurvrouw Susan Huizer in de 402 is het iets te gezellig aan boord aldus Roderick. Madelief valt deze Sneekweek in bij Bram Abma in de 911. Alle drie stappen ze volgend jaar zeker weer in de Flits. Roderick en Madelief vinden de rol van fokkenist erg leuk, maar Valentijn wil over twee jaar wel sturen.

Een terugblik van de wedstrijdleider

Wedstrijdleider Beer van Arem blikt terug op een dag met 38 starts, 36 normaal en 2 vals. “We hebben in totaal vandaag alles bij elkaar ongeveer 20 minuten uitstel gehad. In de vorm van valse starts en totaal uitstel van 20 minuten. We hadden vandaag lastige wind, want we startten vanmorgen op baan G. Dat was eigenlijk ook wel de best baan, want de wind was meer zuid. Het liefste hadden we zuidzuidwest, maar die baan die hebben we niet. We moesten kiezen tussen zuid of zuidwest. Die hoek is lastig, dus het was allebei net niet. We hebben gekozen voor de zuid baan en dat was ook de beste keuze op dat moment. Later in de ochtend veranderde de wind en zijn wij op baan H gestart. Zeilers moesten bepaalde keuzes maken doordat de wind enorm bleven draaien, dat kan voor zeilers wel lastig zijn.”

Bron KWS (Tekst: Femke Visch // Foto’s: Eize Hoekstra)