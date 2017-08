Expositie Hinke Veenstra en Hermione Velthuis bij Bax Kunst in Sneek

Sneek – Van 19 augustus tot en met 30 september 2017 exposeren Hinke Veenstra met schilderijen en Hermione Velthuis met glasobjecten bij Galerie Bax Kunst. Bloem en Styling Valentijn uit Sneek is adoptief sponsor van deze expositie.



Hinke Veenstra



De kunstenares is geboren in Emmen (1965). Zij studeerde grafische vormgeving aan de academie Minerva te Groningen (1985-1991). Na jaren als grafisch ontwerper te hebben gewerkt is ze zich vanaf de eeuwwisseling steeds meer op het schilderen gaan concentreren. Een passie die zich geworteld heeft in de jaren dat ze bij Hans Noordermeer in “it Toanhûs” in Joure het programma werkplaats schilderen volgde. In deze periode tot 2009 was er vooral het allesoverheersende gevoel ongestoord te mogen spelen en experimenteren. Zoeken naar vormen en composities zonder directe relatie of verplichting naar een opdrachtgever. De liefde voor het doek en het spelen met stijl en vorm is door de tijd alleen maar verder gegroeid. Die speelse inslag is karakteriserend en maakt haar werk heel herkenbaar en tegelijkertijd laat het zich toch niet echt in een hokje duwen.

Foudgumse School

In de laatste jaren (2013-2016) heeft ze “De Foudgumse School” bezocht voor meer verdieping en verbetering in figuratieve schildertechnieken. Deze opleiding beschouwt ze echt als een verrijking. Mede door de lessen filosofie en materiaalkunde, en zeker ook door de interactie. Het resultaat is een steeds betere beheersing van het vak. Het is ook door Foudgum dat ze nu vooral nog met olieverf werkt. Ongebonden in onderwerp en materiaal is het resultaat eigenlijk altijd weer kleurrijk en figuratief. Vrolijk werk, wat past bij haar levensinstelling.

De kunstenares exposeert al sinds 1997. Vorig jaar nam zij deel aan de door Galerie Bax Kunst georganiseerde kunstroute Stad & Platteland. Het is haar eerste solo-expositie in deze galerie.

Hermione Velthuis



Sinds 2003 werkt Hermione Velthuis als beroepskunstenaar met glas. Tot die tijd heeft ze met vele materialen gewerkt: hout, metaal, klei, papier, olieverf, acryl en nog veel meer. Het maakte haar niet uit welk medium het was, als ze maar iets kon bedenken en vormgeven.

Haar beroep docent handvaardigheid en later docent grafische vormgeving pasten dan ook perfect bij haar. Ze is creatief en vol met ideeën en ervaart dat als een grote gunst.

In 2000 is ze gestart met glasfusing, lagen glas samen smelten op hoge temperatuur (830°C). Toentertijd was het een vrij nieuwe kunstvorm, dus was zij een pionier op dit terrein. Met glaspoeders maakt ze nu haar eigen kleuren, en accenten brengt ze aan door zandstralen. Ze maakt meestal haar eigen mallen en smelt soms verschillende materialen tussen het glas. De roestvrij stalen frames worden door haar zelf ontworpen.

In 2003 had ze het geluk dat de kunstcommissie van de gemeente De Wolden en de architect (Alberts, Van Huut en Partners) haar werk bijzonder vonden. Dit werd de eerste grote opdracht: de ramen van de raadszaal (5 meter hoog), een hele uitdaging.

Dit werd de start van haar professionele bedrijf, het Ottohuis, glasfusing. Daarna volgden meer opdrachten o.a. een object van 7 meter hoog in het Atrium van RTV Drenthe, de ramen van de raadszaal en de burgemeesterskamer in Heerenveen.

De expositie duurt t/m 30 september 2017.