Apotheker tijdens huldiging Sherida: “Dy Spitse is un Sneker!”

Sneek- Sherida Spitse is vanavond door tientallen Snekers die de regen trotseerden gehuldigd als aanvoerster van het Nederlands dames voetbalelftal dat afgelopen zondag Europees kampioen werd. Burgemeester Hayo Apotheker, met ambtsketting van SWF om de nek, overhandigde Sharida een groot bos bloemen en vergat ook moeder Spitse niet! Dat Sherida in Sneek geboren is, was voor Apotheker reden genoeg om de oud-inwoonster van de stad persoonlijk te feliciteren.

“We weten dat je in Hengelo woont, mar dat geeft nyt, un foutje make hoort der af en toe bij”, sei Apotheker in onvervalst Snekers. “We weten ook dat Sneek nog in jouw hart zit, dus wat is der dúdeleke om te sêgen ‘dy Spitse dat is un Snitser’, aldus een spontane Apotheker.

Sherida Spitse was duidelijk ingenomen met de huldiging vanavond op het Vismarktplein voor Café Cheers. “Ik besef het zelf nog niet, dat komt pas later als ik wat ouder ben en versleten. Maar het is supermooi om mee te maken, dat jullie hier allemaal voor mij staan. Ik dank jullie voor de support, bij de tv of in de stadions. We gaan er nu een mooi feestje van maken want een biertje smaakt hier altijd wel volgens mij. Ik ben blij dat ik een Sneker ben”, zei het feestvarken in een kort dankwoord.

Vooraf aan de huldiging,gaf Spitse aan dat ze de huldiging ‘fantastisch vond’, zei de oud-Sneekse.” Ik besef het nog niet allemaal wat ik te weeg heb gebracht. Als je ziet wat er gister in Utrecht allemaal gebeurd is, dat je zag hoeveel mensen er zijn gekomen, dat is geweldig. Als we straks de foto’s en de filmpjes terugzien, dan zullen we het pas beseffen. Toen ik als vijfjarige bij vv Sneek ben begonnen mocht ik bij de jongens spelen en dat iets wat mij heeft geholpen om zo ver te komen. Ik ben daardoor echt beter geworden, en daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. Als door een samenwerking tussen O.N.S. en Sneek het niveau omhoog gaat vind ik die samenwerking alleen maar goed. Uiteraard is het plezier ook erg belangrijk.”

De Putkapel was speciaal voor deze huldiging naar het Vismarktplein gekomen om hun oud-plaatsgenoot een muzikale hulde te brengen. Dat werd door de voetbalster zichtbaar op prijs gesteld. Verder gingen tientallen kinderen gingen met ‘hun ‘ idool op de foto!

Foto’s: Henk van der Veer