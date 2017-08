Zonovergoten tweede zeildag Sneekweek

Sneek – De zondagochtend begint goed met een heerlijk zonnetje. Er is weer op tijd gestart op baan K west met een wind van rond de 10 knopen. De sfeer op het eiland is gemoedelijk en iedereen start rustig de dag op. De zussen Angela en Marloes Brandsma zijn de laatste dingen aan het perfectioneren aan hun promovaurien. In 1997 werden ze al samen wereldkampioen dames in de Vaurien. Daarna is Angela gaan experimenteren in andere boten. Toch gaan ze deze Sneekweek na lange tijd weer samen van start in de Vaurienklasse.

Feest op het Starteiland

Naar mate de dag vordert neemt de drukte op het eiland toe. Dweilorkest de Putkapel komt halverwege de middag het publiek voorzien van muziek. De sfeer zit er inmiddels goed in en de eerste klassen zijn gefinisht. Ook worden de eerste biertjes getapt en ploffen bezoekers neer in het gras naast de starttoren.

Tegenstanders uit 1 kamp

De sfeer zit er ook goed in bij het kamp van de Vrijheid verteld Ellen Petros. Ellen zeilt in de Vrijheid 538 samen met Arjan Willemsen. “Wij zijn tweede geworden, maar het was erg spannend. De nummer één lag in het begin al helemaal voor. Tussen de nummer twee en drie was het de hele wedstrijd spannend. Vooral toen op het einde de nummer vier er ook nog bij kwam.” Anneke Ornée had minder geluk. Zij eindigden niet op de plaatst die ze wilden vertelde de bemanning. Toch hadden ze lekker gezeild en mooi geplaneerd. Het kamp van de Vrijheid bevindt zich halverwege het Starteiland. Daar zitten ze na de wedstrijd in een grote kring een bakje koffie te drinken. “Wij zitten altijd met de hele groep bij elkaar, we eten samen en staan met de tenten en boten bij elkaar. Ook gaan de kinderen mee en zij wachten ons op bij de finish. Dan finish je en hoor je: PAPA, MAMA, dat is altijd erg leuk. Degene die ik vooral wil bedanken is Jeltje, zij zeilt niet, maar zorgt dat er voor de hele groep koffie is na het zeilen.”

Hard op weg naar de Hoofdprijs

Dan zijn er nog een paar titelverdedigers vandaag al op weg naar het blauwe bordje, dit na de winst van vorig jaar. In de Vaurien namen Jelmer Yntema en Timo Gruis weer de leiding vandaag in het klassement. Bij de Spanker klasse hebben Kees de Vries en Frans van Schellen vandaag en gister een nummer één gevaren. Ook Eric-Jan Westerhof is weer op weg naar het de hoofdprijs. Hij vaart dit jaar in de Laser Standard twee dagen op kop, na vorig jaar de winst behaald te hebben in de Laser Radial.

Het protestcommité geeft aan dat de protesten druk zijn, ongeveer zeven per dag, maar het wijkt niet af van andere jaren. Het opvallendste is nog steeds de verschillende klassen die elkaar tegen komen en protesteren tegen elkaar. Er zijn tot nu toe veertien protesten ingediend en die zijn goed verlopen.

Bron: KWS (Text: Femke Visch – Foto’s: Eize Hoekstra)