De Middelsee mag dan verdwenen zijn, de sporen van de oude zeearm liggen links en rechts nog in het landschap: de dijken, de dorpen en de karakteristieke kerken, zo op het oog willekeurig verstrooid in de weilanden. Foto’s uit een aantal van juist deze kerken zijn geselecteerd voor de traditionele ‘nazomer kunstexpositie’ gedurende vier weekeinden (19/20, 26/27 augustus en 2/3, 9/10 september) van het “Iepen Tsjerkepaad”.

Han Reeder (1939) woont en werkt in Sneek. Zijn interesse voor middeleeuwse kerkjes is vooral gewekt door de stilte en het bijzondere licht dat je als het ware overspoelt zodra je binnenstapt, in de leegte. De elementaire eenvoud van de ruimte, door de tijden aangetaste muren, aan de doodgewijde vloeren, de kleine vensters en het spaarzame licht in de restanten van vensters van nissen, leeg dankzij de Talibaneske oprisping in onze cultuurgeschiedenis. Juist in die ruimte is Han Reeder met zijn fototoestel gaan spelen en kwam van het een het ander: restanten religieus en ander cultureel erfgoed, verwijzingen naar de zeventiende eeuwse stillevens, maatschappelijk commentaar en andere associaties. De enige constante is: het licht.

In zijn bekende fotoserie “Nissen, vensters en beelden” is vooral het verstilde licht in de nissen van de Romaanse kerkjes van Groningen en Fryslan de stuwende kracht. Voor deze foto serie was hij sterk geïnspireerd door de zeventiende eeuwse Kerkinterieur kunstschilder/graficus Pieter Jansz Saenredam. Uit deze fotoserie is de expositie “Rounom de Middelsee” samengesteld en hierdoor voor een groot publiek toegankelijk. De werkelijkheid die zich aandient is voor de kunstenaar niet meer dan een vertrekpunt. Het concept van deze werkelijkheid is voor hem de stuwende kracht. Hij werkt graag seriematig. Het realiseren van een eerste werk leidt dan ook tot een proces van werk naar werk, waardoor iets van een verhaal ontstaat.

De expositie is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur op de vier zaterdagen en zondagen.