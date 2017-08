Eerste Sneekweek weekend gezellig druk met weinig uitwassen

Sneek – De politie van de basiseenheid Sneek is meer dan tevreden over het eerste weekend in de Sneekweek. “Dankzij een goede voorbereiding en de prima samenwerking met de horeca, beveiligers, de gemeente en andere hulpdiensten hebben we het goed in de hand”, zegt Marja Doosje van de politie in Sneek. Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân: “De sfeer in de stad is goed en ik reken er op dat het de rest van de Sneekweek zo blijft.”

Het feest in de stad trok tienduizenden bezoekers. Vanuit de commandowagen, die opgesteld staat in het centrum van de stad worden de publieksstromen in de gaten gehouden. “Zo kan er snel gehandeld worden als het op een of meer punten te druk wordt”, aldus Doosje. Dankzij het cameratoezicht kunnen beveiligers en agenten snel naar een plek worden gestuurd waar een opstootje dreigt te ontstaan. “Door dit snelle ingrijpen houden we het gezellig in de stad.”

Deze manier van werken verklaart het lage aantal aanhoudingen. Na twee dagen zijn het er dertien, meer dan een halvering ten opzichte van vorig jaar. Doosje: “Niemand van deze aangehouden verdachten zit nog vast. Met een bekeuring of dagvaarding op zak mochten ze het politiebureau weer verlaten.”

In de aanloop van de Sneekweek deed de politiechef al een oproep aan de bezoekers van de Sneekweek om een beetje op elkaar te letten. “Deze oproep wil ik graag herhalen, want het valt op dat er jonge mensen met te veel alcohol, drugs of beide door de medische hulpdiensten moeten worden behandeld.”