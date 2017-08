KWS: Eerste dag Sneekweek op rolletjes

Sneek – 10:00 uur zaterdagochtend, het startsein van de 82e Sneekweek is gelost. De Finn is gestart op baan K zwart met een lichte windkracht twee/drie. Er hangt een lichte bewolking over het Sneekermeer met af en toe een kleine bui. Om 12:03 ging de eerste finishtoeter, de eerste Finn was binnen. Rondom de starttoren begon zich meer publiek te verzamelen om de finish nauwlettend in de gaten te houden. Met een beetje uitstel halverwege verliep het starten bijna vlekkeloos.

Een goed begin is…

Voorzitter sectie wedstrijdzeilen Afke de Goede verteld dat ze het erg rustig heeft en dat is zeker een goed teken. De voorbereidingen zijn al in september begonnen en de start van de 82e Sneekweek is tot nu toe ook goed verlopen. “De aanmeldingen in de Kajuit zijn altijd een heel geregel, maar dat liep gisteren eigenlijk wel op rolletjes.” Ook geef ze aan dat de laatste dagen voor de Sneekweek toch wel spannend zijn, omdat je er toch wel heel erg mee bezig bent. Ze verwacht voor deze Sneekweek ook aardig wat goeds. “De eerste dagen ziet het er qua weer erg goed uit. Vandaag is er geen zon, maar die verwachten we de komende dagen wel. Ook hetzelfde windje al vandaag, dat is nu een drie, maar deze week misschien nogeen vier.”

Opnieuw in de Schakel

In de Schakelklasse was het achteraf bij de eerste boei al bepaald, maar toch bleef het de hele wedstrijd nog spannend. “Het werd beslist op de Poelen, toen Hylke een goede klap maakte die voor ons minder goed uitpakte, hij voer zo bij ons weg! Vervolgens moesten wij onze plaats gaan verdedigen tegenover de nummer drie en vier.” Verteld stuurman Erwin de Vries, hij werd tweede vandaag. De Vries is er wel zeker van zijn Sneekweek titel de verdedigen dit jaar. “Er ging niet echt iets mis vandaag, gewoon goed gezeild. Alleen die klap op de Poelen was jammer. Ik dacht dat de wind anders draaide en dat werkte niet in ons voordeel.” De nummer één in de Schakel was Hylke Engelsma. Hylke zeilt in de 2531, de boot is bekend terrein, want in deze Schakel werd hij in 1997 Nederlands kampioen, dat was voor toen zijn laatste wedstrijdjaar in de 2531. Toen hij afgelopen week de kans kreeg om de boot terug te kopen sloeg Hylke zijn slag. Vervolgens besloot hij om het toch direct op te nemen in zijn oude bekende Schakel tegen zijn zoon Timo die vorige week nog 3e werd op het NK Schakel. Timo moest de betere in zijn vader erkennen en genoegen nemen met een 6e plaats.

Een mooie zeildag

Wedstrijdleider Beer van Arem blikt terug op een mooie zeildag. “Fantastisch weer, ik ben zeer tevreden.” Om 7:00 begon de dag voor het wedstrijdcomité met de boeien op de goede plaats te leggen. Om 8:30 lag alles op zijn plek en kon de dag beginnen. Beer begon met het kijken naar het weer en de wind. Vervolgens werd er geconcludeerd dat het baan K zou worden vandaag. “Er is even een uitstel van 20 minuten geweest, omdat de wind uit de hoek liep. Zo konden we daarna weer starten met de zekerheid dat baan K de goede was.”