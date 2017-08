Grou wint openingswedstrijd SKS op thuiswater, Sneek zeven

Grou – Douwe Azn. Visser heeft zaterdag op zijn thuiswater van het Pikmeer en de Wijde Ee bij Grou de overwinning van de première van het SKS-skûtsjesilen in Grou voor zich opgeëist. In een verbeten strijd met het Jouster skûtsje, dat als tweede finishte, trok Douwe Visser van Grou uiteindelijk aan het langste eind. Douwe Visser Sneek finishte als zevende.

Na de traditionele sleep van de veertien skûtsjes van het Houtstek naar het wedstrijdwater werd er door de veertien schippers gretig gestart. Zo gretig dat de eerste start resulteerde in een algehele valse start, terwijl Sneek en Woudsend ook bij de tweede start te vroeg over de startlijn waren en dus terug moesten om opnieuw te starten.

Dirk Jan Reijenga (Joure) verscheen na het eerste kruisrak verrassend als eerste bij de bovenste ton, gevolgd door debutant Sytze Brouwer (Heerenveen) en het skûtsje van Stavoren. Grou, op dat moment op de zevende plaats, begon aan een opmars. Douwe Visser vocht zich naar voren, daarbij geholpen door de vlagerige wind en zijn kennis van het wedstrijdwater, waardoor hij zich met een aantal bekeken slagen in het kruisrak van de tweede ronde achter Joure nestelde.

Sneek was vanuit de achterhoede opgeklommen naar de middenmoot maar zag geen kans daar meer van te maken. Met een nieuw zeil, nieuwe zwaarden en een vernieuwde mast moet schipper Douwe Visser nog op zoek naar de optimale trim. Zoals hij tijdens de laatste training al aangaf: “Eigenlijk komt dit kampioenschap met alle vernieuwingen op het Sneker skûtsje te vroeg. De scheur in de mast, die tijdens een training op het water bij Grou ontstond is gerepareerd, met als gevolg een mast die zich anders gedraagt en dat heeft consequenties voor de zeiltrim. Dat is nog even zoeken.”

Loopgravenstrijd

Joure finishte dan wel als tweede, maar staat in de uitslag op de laatste plaats met 21 niet aftrekbare punten. Dat heeft te maken met de straf die het SKS bestuur het Jouster skûtsje op heeft gelegd. Joure heeft een nieuw zeil laten maken, conform de regels van de Formule 2016 en daarbij een nieuwe mast. Sinds enige weken is gebleken, aldus het commentaar van de SKS in hun persverklaring over de sanctie van Joure, dat Joure naast de nieuwe mast ook een nieuw mastbeslag heeft laten maken, dat afwijkt van het oude beslag en dat in strijd is met het Originaliteitsreglement van de SKS. Het hijspunt van de grootzeil-val zit 8 centimeter hoger dan is toegestaan. Het SKS-bestuur heeft de eigenarencommissie van het Jouster skûtsje verzocht om het mastbeslag conform de reglementen aan te passen, maar Joure heeft daar geen gehoor aan gegeven. Een sanctie van 21 punten en mogelijke uitsluiting van de SKS kampioenschappen bij herhaling is het gevolg.

Schipper Dirk Jan Reyenga: Door het aanpassen van het mastbeslag aan de SKS regels zou de veiligheid aan boord van het schip in gevaar komen. Onvoldoende ruimte tussen bevestiging van de grootzeilval aan de mast en gaffelbek levert schade op aan de materialen. Met als mogelijk gevolg dat tijdens het zeilen het grootzeil los kan komen en de giek naar beneden, mogelijk op de bemanning, wat zwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Reden waarom het Jouster Skûtsje, ondanks de afkeuring door het SKS bestuur, kiest voor een aangepast mastbeslag. Dit levert zeiltechnisch geen enkel voordeel op ten opzichte van de andere deelnemers. Voor deze constructie is uitsluitend gekozen vanuit het belang van veiligheid, aldus de eigenarencommissie in een persverklaring.

Concluderend: De originaliteitscommissie van de SKS en de eigenarencommissie van het Jouster skûtsje staan in deze principekwestie lijnrecht tegenover elkaar en de verwachting is dat deze kwestie nog niet ‘útiten’ is. Wedstrijduitslag