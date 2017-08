Iedere donderdag om 16.00 uur gedurende de zomervakantie, wandelen Anne Wigerts en zijn vrouw Corneliske, vanaf Watersportcamping Heeg aan de Burd 25a in Heeg, door het dorp Heeg om in een theatrale,humoristische wandeling meer te vertellen over de geschiedenis van hetdorp en de bloei van de palinghandel.

Het watersportdorp Heech en de Heechemers staan bekend om de palinghandel. Al in 1342 is er sprake van palinghandel op Londen. Hoe kan het, dat deze handel op Londen zo tot bloei kon komen? En waarom mogen de Friezen vrij aanleggen aan de Londense rede en is er zelfs sprake van een Dutch Mooring? Onderweg vindt het echtpaar onverwacht een aantal zoekgeraakte relikwieën terug en zijn de mede wandelaars getuige van de koninklijke ontknoping van het geheim van Heech.