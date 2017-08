Pieter Boelsma Panschipper 2017

Sneek – Pieter Boelsma is vrijdagavond tijdens de officiële opening van de Sneekweek benoemd tot Schipper in de orde van de Sneker Pan. Met deze onderscheiding eert de stad ieder jaar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeilsport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder.

“Een stille kracht op de achtergrond die graag anderen laat excelleren”, zei burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân over de kersverse Panschipper. Súdwest-Fryslân is de rechtsopvolger van de gemeente Sneek, die de onderscheiding al in 1954 instelde. Sinds 1966 hoort bij de onderscheiding een koperen koekenpan waarin het stadswapen van Sneek is verwerkt.

Boelsma (68) geniet faam als wedstrijdzeiler in de Pampus, de tweemansboot waarmee hij ruim dertig keer deelnam aan de Sneekweek. Ook dit jaar zeilt hij weer als stuurman mee, van de door hem gerestaureerde 6, die hij vorig jaar “ergens in een achtertuin” aantrof. Want naast zeiler is Boelsma vooral ook ‘boatsjebouwer’, memoreerde Apotheker.

Daarnaast is Boelsma al ruim dertig jaar verbonden aan de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, als vrijwilliger binnen het wedstrijdcomité, op het startschip en in de jurykamer. Verder maakt hij zich sinds jaar en dag verdienstelijk voor het skûtsjesilen in het algemeen en het Sneker skûtsje in het bijzonder. Lange tijd zat hij aan boord van ‘De Pan’, zoals het Sneker skûtsje in de volksmond wordt genoemd. De laatste jaren is hij adviseur op de wal.

“Zeilen is geen sport, maar een gemoedstoestand”, is een typerende uitdrukking voor Boelsma, die overdonderd was door het eerbetoon. “Dit hie ik hielendal net ferwachte.” Vrijdagavond ging hij, staande op het dek van de boeier Catharina, voorop in de traditionele vlootschouw door de Sneker grachten waarmee de Sneekweek werd ingeluid.

Fotobijschrift: De koperen koekenpan voor Pieter Boelsma, bloemen voor echtgenote Rinnie.