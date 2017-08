Te gast op Swingterras Sneek: Just no Knock

Tijdens de Vlootschouw Sneek presenteren de deelnemende zeilklassen zich de avond voor de Sneekweek zeilwedstrijden onder grote belangstelling via een route door de verlichte grachten van Sneek. Het voorprogramma van de vlootschouw op vrijdagmiddag 4 augustus begint om 19.00 uur en loopt tot 21.30 uur. De Vlootschouw start exact om 21.30 uur met alle zeilklassen afgewisseld met diverse muziekoptredens op meevarende pramen. Verder vaart de boot van het jaar 2017 mee en vaart ‘schipper in de orde van de Sneeker Pan’ mee op de boeier “De Catharina”. De vlootschouw eindigt met een groot vuurwerk omstreeks 22.30 uur.

Nieuwe vlootvoogd

De Vlootschouw Sneek wordt dit jaar voor het eerst afgenomen door de nieuwe Commissaris van de koning van Friesland, de heer drs. Arno Brok. De Vlootschouw is voor Commissaris Brok een bekend fenomeen, van 2003 tot 2010 was hij in de hoedanigheid van burgemeester van Sneek al een aantal jaren aanwezig op het Statenjacht tijdens de Vlootschouw Sneek.

Bewegen op het water

Het voorprogramma van de Vlootschouw Sneek start om 19.00 uur met demonstraties van het project ‘Bewegen op Water’. Dit project loopt sinds 2015 in Súdwest-Fryslân onder de jeugd van de basisscholen. Het betreft een sportstimuleringsproject om alle kinderen in de gemeente SWF de kans te geven om kennis te maken met diverse vormen van watersport. Afgelopen 2 jaar hebben ruim 2500 kinderen deelgenomen aan het project bewegen op water.

Muziek voorprogramma

Om 19.45 uur gaat het voorprogramma van de Vlootschouw verder met muziek. Het eerste optreden wordt verzorgd door The Star-Kings, een authentieke Rock & Roll band. De vier mannen van The Star-Kings spelen met energie alsof hun leven er vanaf hangt. De Star-Kings bewijzen maar weer eens dat echte Rock & Roll nog lang niet dood is en varen ook op een praam mee in de vlootschouw zelf.

Om 20.30 uur is het in De Kolk de beurt aan de Makkumer Blues Brothers. De band, bestaande uit 14 man uit Makkum en omgeving, met een strakke blazerssectie weet bij elk op treden de handjes op elkaar en de voetjes van de vloer te krijgen. Op het repertoire staan onder andere nummers van de Blues Brothers, Joe Cocker, Blood Sweat And Tears, ZZ-top, Elvis, Delbert McClinton, De Dijk, Brian Setzer.

Naast de gebruikelijk dweilorkesten die meevaren op de pramen zal dit jaar ook bluesband Roadhouse meevaren tijdens de Vlootschouw. Met hun high energy blues van Friese bodem timmeren ze al 20 jaar aan de weg en slaan ze een muzikale brug tussen blues, bluesrock, rockabilly en rock ‘n’ roll.

Culturele Hoofdstad en At The Watergate

In de Vlootschouw Sneek vaart een praam mee als afvaardiging van het European Youth Music Festival ‘At the Watergate’ wat met Hemelvaart 2018 in Sneek plaatsvindt als één van de grote Culturele Hoofdstad projecten. In 2018 is Leeuwarden-Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa. Meer dan 40 grote projecten en 800 kleinere projecten vormen de ruggengraat van het programma in Friesland. Met Hemelvaart verzorgen volgend jaar ongeveer 7.000 muzikale talenten uit heel Europa zo’n 650 gratis toegankelijke optredens in Sneek en omstreken. De organisatie van At the Watergate is in handen van Cultuur Kwartier Sneek. Eén van de bands die zullen optreden tijdens At the Watergate is de Bogerman Bigband. De Bogerman Bigband bestaat uit leerlingen van de gelijknamige scholengemeenschap uit Sneek. Het meevarende Jazzcombo in de Vlootschouw bestaat uit allemaal jonge talenten die wellicht binnenkort hun muzikale wegen zullen vervolgen aan één van de Nederlandse Conservatoria.

Gastschepen Vlootschouw

Elk jaar vaart er een aantal gastschepen mee in de vloot. Zo zal dit jaar een gerestaureerde brandweerblusboot meevaren. We zagen dit scheepje afgelopen periode ook al acte de présence geven bij de opening van het watersportseizoen van Súdwest-Fryslân en tijdens de waterstadwandeling van de Mar-athon rond Sneek en Meer.

Ook zal de solarboot van de ROC Friese Poort meevaren. De solarboot van ROC Friese Poort is ontwikkeld door de afdelingen werktuigbouwkunde, maritieme techniek en elektrotechniek-mechatronica uit Sneek. Door de draagvleugels is er weinig weerstand en kunnen hoge snelheden worden bereikt, tot wel 36km per uur. Door de voortdurende innovaties, doen ze mee in de hoogste regionen van de wedstrijden. Zo zijn ze vorig jaar 2e geworden in Monaco en dit jaar zelfs eerste op de Nederlandse kampioenschappen in Akkrum.

Middagprogramma

Van 14.00 tot en met 16.00 uur is de Boot van het jaar te bezichtigen bij de Waterpoort en is de Waterpoort gratis toegankelijk voor publiek. Eén van de medewerkers van het Fries Scheepvaart Museum is in de Waterpoort aanwezig om achtergrondverhalen over de meer dan 400 jaar oude Waterpoort te vertellen.

Voor een volledig programma van de Opening Sneekweek, Vlootschouw Sneek en de zeilwedstrijden en festiviteiten in Sneekweek verwijzen we naar www.sneek.nl, www.vlootschouwsneek.nl en www.sneekweek.nl.