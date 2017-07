Na twee uur was 900 kg afgekeurde spinazie op

Sneek – Dit weekend dreigde maar liefst 900 kg biologische spinazie op de afvalbult te belanden bij boerderij Keij en van den Dries in Ens. De overheerlijke spinazie, die duizenden mensen had moeten voeden, werd afgekeurd door een grootafnemer, omdat de blaadjes naar zijn zin te groot waren. Om voedselverspilling te voorkomen greep organisatie De Streekboer met succes in. Via een Facebook-actie en de hulp van de regionale pers wisten zij zaterdagmorgen in slechts twee uur tijd alle spinazie onder de Friese bevolking te verspreiden.

“De reacties hebben ons enorm overrompeld. Binnen twee uur was alle spinazie opgehaald!” vertelt Janco Heida van De Streekboer. Gisteravond reageerden al snel duizenden mensen op het bericht, waarop de organisatie direct de 900 kg spinazie bij de boer heeft opgehaald. “Het is fantastisch om te zien hoe je de bevolking in beweging kunt brengen als het gaat om voedselverspilling. Dat betekent dat we echt iets kunnen veranderen.”

De afgekeurde spinazie was afkomstig van Krispijn van den Dries uit Ens. Wat door velen werd beoordeeld als de mooiste en beste oogst sinds jaren, bleek niet goed genoeg voor de grote klant in Denemarken. “Ze hadden wat kleinere blaadjes verwacht”, vertelt de jonge en gedreven teler die zelf vandaag ook hielp met uitdelen. De spinazie werd maandag tijdens de regen geoogst en kon daardoor mooi schoon worden opgeleverd. In jaren hadden zij niet zulke mooie, grote bladeren spinazie gehad. Dit moest een topoogst worden. Deze week werd echter duidelijk dat de klant in Denemarken de spinazie niet in ontvangst wilde nemen en dat deze terug in Nederland op de afvalbult zou belanden. De spinazie was inmiddels al niet meer interessant voor andere verkooppartijen.

Veel mensen reageren in ongeloof dat er zo met voedsel om wordt gegaan. De Streekboer, die zich dagelijks inzet om producten van lokale boeren bij de consument te brengen in Noord-Nederland, kijkt dan ook met trotst terug op deze actie. “Wij zien vandaag weer dat de korte keten een geweldige oplossing kan bieden voor dit soort problemen. We willen dit laten groeien en we hopen dan ook dat zoveel mogelijk consumenten ons hierin zullen blijven steunen.”