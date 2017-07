Mast van de Sneker Pan ‘te plak’

Sneek – De gerepareerde mast van de Sneker Pan staat weer op het skûtsje. Zaterdag werd bij de werf van Jacht- en Scheepsservice Van der Meer in Sneek de loodzware mast met de kraam weer op zijn plaats gehesen. Deze gelegenheid werd door de ‘scheepvaartinspectie van de SKS’ benut om het skûtsje te controleren op een aantal relevante onderdelen, zoals de mast, giek, gaffel, zwaarden, staat van de verstaging, aanwezigheid van veiligheidsmiddelen enz. Dit gebeurt ieder jaar door inspecteurs van de Commissie Amels bij elk van de veertien skûtsjes voor het begin van de wedstrijden.

Mastenmaker Yme van der Meer: “Het was een flinke klus. De mast was tijdens een training in Grou gescheurd. In overleg is besloten niet te werken met lapmiddelen omdat je dan nooit zeker bent van het eindresultaat, maar het hele deel van de mast dat was los gescheurd te vervangen. Dat betekende dat er over vrijwel de hele lengte van de mast ongeveer een derde moest worden weggezaagd en vervangen. Daar zijn we wel even mee bezig geweest, maar hij staat er weer op”.

“We hebben een schip dat kan varen” reageerde schipper Douwe Visser, “En dat is precies wat we gaan doen”. Het hele schip is weer in tiptop conditie en ik ben achteraf blij dat het een paar weken voor de start van de SKS kampioenschappen is gebeurd en niet bijvoorbeeld tijdens de openingswedstrijd in Grou volgende week zaterdag.”

Nieuwe zwaarden

Daarnaast heeft de Sneker Pan dit jaar nieuwe zwaarden. Bestuurslid verantwoordelijk voor de PR , Richard de Jonge, heeft het over ‘zwaarden 2.0’, want ze zijn gemaakt volgens een nieuwe techniek met de oude zwaarden als uitgangspunt. Deze zijn namelijk digitaal ingescand, waarna op basis van de verzamelde data nieuwe zwaarden zijn gemaakt met behulp van een vijf-assige cnc freesmachine van een bedrijf in Heerenveen dat beide zwaarden heeft uitgefreesd. Wat niet is veranderd, is de houtsoort. Ook de zwaarden 2.0 zijn gemaakt van afzelia. Een Afrikaanse houtsoort met een hoog soortelijk gewicht.

Douwe: “Kortom, we zijn er klaar voor”. Vrijdagavond vindt de officiële opening plaats in Grou, waarbij tevens de loting wordt verricht voor de wedstrijden op de Veenhoop en Eernewoude. Zaterdag 5 augustus wordt de eerste wedstrijd gevaren op het Pikmeer en de Wijde Ee bij Grou.