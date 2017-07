Coen Jutte bij Theater aan het water Heeg

Heeg – Tante Saskia heeft heerlijke paella gemaakt en alle gasten nemen plaats in de tuin van Pier Piersma. Genieten van het geweldige eten, Spaanse muziek op de achtergrond, en gezelligheid alom. Na het eten word er nog een borreltje gedronken en om 20.30 zien we cabaretier Pepijn Schoneveld met zijn voorstelling: ‘Morgen klaart het op’. Vlijmscherp, openhartig, lekker grof en soms onverwacht poëtisch. Hij vertelt, zingt en maakt grappen over alle gedachten en emoties die we diep wegstoppen, maar die we niet kunnen ontkennen. Naderhand genieten we nog even na met de instrumentale muziek van Groov ‘X. Een fantastische band met hun eigen, stevige nummers. Theater aan het Water was wederom een daverend succes.

12 augustus is alweer de laatste voorstelling van het Theater aan het Water seizoen 2017. Coen Jutte met ‘De Notenkraker’ en naderhand ‘Jij Band’. Coens presentatie: wetenschappelijk onderbouwd, humor, muziek en interactie. De voorstelling is een lezing, ervaring en cabaret in één. Kaarten en arrangementen zijn verkrijgbaar via Hotel – Grand Café de Watersport Heeg, VVV Zuidwest-Friesland en via www.theateraanhetwater.nl