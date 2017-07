Motie PvdA voor oplossen probleemaccommodatie LSC breed gesteund

Op zondag 30 juli is het hele centrum van Sneek van 12.00 tot 18.00 uur één groot podium van straattheaterartiesten. Op verschillende locaties verspreid over de binnenstad zijn de hele middag straattheatervoorstellingen te zien met artiesten uit binnen- en buitenland.

De vermakelijke en bijzondere acts zijn er om jong en oud op hun eigen ludieke manier te vermaken, variërend van ‘The Rolling Amazons’ een gezelschap met dans, animatie, en spectaculaire kostuums op rollerskates, via een steltentrio van 2 dansende sinaasappels, tot een Viswijf met emmers vol zeepsop en de melodieuze klanken van Poppie Power. Naast straattheateracts zijn er ook muzikale acts. Kortom: paps blij, mams blij en de kids blij.

Het was even onzeker of het straattheater dit jaar door kon gaan, maar doordat de Stichting Uit in Sneek naast de Rabobank en Boso Sneek een nieuwe hoofdsponsor mocht verwelkomen in Jumbo Kooistra, was er voldoende financiële dekking om de Straattheaterdag in Sneek op te tuigen. Want in de aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018 is dit een cultureel evenement dat niet op de evenementenkalender van Sneek mag ontbreken.

Welke acts kan men op de straattheaterdag verwachten?

Steltentrio Naranja

Een echt zomerse act op hoge stelten van een “sinaasappelverkoopster” met 2 dansende sinaasappels! Komisch, fris en fruitig en zeer kleurrijk en opvallend

The Rolling Amazons

Lekker spektakel van 3 a 4 stoere meiden. The Rolling Amazons is het enige gezelschap met dans, animatie, en spectaculaire kostuums op rollerskates! Zijn ze op zoek naar avontuur, of op een speciale missie? Deze skaters zijn in elk geval niet van hier. In steampunk stijl rollen ze als wegpiraten hun mysterieuze doel achterna. Sprakeloos onderzoekend verkennen deze reizigers alles om zich heen. Rollend door de tijd verbazen ze zich over de kleinste details van de gewoonste zaken. Niets is meer normaal. Laat je meevoeren in het avontuur van deze mysterieuze dames!

De Leugendetector

Spreek jij altijd de waarheid? De Leugendetector helpt je, onder deskundige begeleiding, om de dunne rode lijn tussen waarheid en leugen weer te hervinden. Geheimhouding verzekerd maar de Waarheid komt op tafel!

Het Viswijf

Bellen blazen, dat kunnen we allemaal, maar zo groot en zo veel als het Viswijf? Probeer dat maar eens, ja echt, je mag het zelf proberen want het Viswijf heeft emmers vol zeepsop bij zich en nog veel meer. Ze neemt van alles mee om van jou ook een super-bellenblazer te maken. En dat is best moeilijk, want voor je het weet vangt ze jou in haar reusachtige visnet.

Balloon Illusions

Norbert is de nieuwste mobiele ballonkunstenaar met weer een andere geheel eigen stijl en nieuwe creaties.

Abella

Dit one-woman step-orkest verbaast u met mooie, grappige, virtuoze muziek en liederen. De act is volledig akoestisch, zeer mobiel en wordt deels uitgevoerd met zelfgemaakte instrumenten. Het zelf ontwikkelde Melodium en de Cyclophone worden gebruikt voor begeleiding van de sopraan saxofoon, zang, kazoo en neusfluit. En natuurlijk bent u als publiek van harte uitgenodigd om mee te doen met dit kleine wonder op wielen….

Tamicos Dos

Zij zijn terug en in geheel nieuwe bezetting! De meest zomerse en zonnige muziekgroep in het land, met de Curacaose violist, zanger en gitarist Benito Dolorita en ervaren snarenman en Tamicos-veteraan Gerrit de Boer. Tamicos Dos speelt een gevarieerde, swingende cocktail met Antilliaanse en Caribische muziek, swingende merengues, bolero’s, Venezolaanse walsjes, bachata’s én natuurlijk het Cubaanse Buena Vista repertoire. Deze zingende hombres spelen gitaar, viool, mandoline en de Cubaanse tres. Voor iedereen die kiest voor vrolijke, zomerse klanken en een tropische ‘ambiente’. Er kan akoestisch en mobiel worden gespeeld. Oyela, gozala! Luister en geniet ervan!

Poppie Power

Als je haar tegenkomt mag je zelf een melodie pakken uit haar prachtige kostuum. Dat deuntje speelt Poppie Power speciaal voor jou op haar viool en zo heb je voor even een echt privé-concert. En als toetje mag je iets lekkers pakken uit haar hoed. De door violiste Marjolijn Poppink zelf ontworpen en gemaakte kostuums zijn betoverend en echte visuele aandachttrekkers.

Rock & Roll band

Onder de luifel bij de Febo op de Marktstraat speelt de Rock & Roll band een vrolijk genre met allerlei ‘back to the sixties’ liedjes. Er mag gedanst worden.

Vrolijke Vlammen

Vuur maakt vrolijk en Pyromancer geeft dat aanstekelijke gevoel aan zijn publiek. Zijn cirkelshow is een vrolijke mix van spectaculaire vlammen en comedy. Hij warmt zich eerst op door vuur te eten, om je vervolgens te verrassen met de enorme vlammen die hij spuwt. Aan het eind van zijn show verplaatst hij het vuur met zijn mond over vele meters, waarbij de vlammen zijn lippen langer kietelen dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Een unieke vuurshow van 20 a 30 minuten met spektakel en een lach en geschikt voor alle leeftijden! Maar……don’t try this at home!

Het gehele programma met blokkenschema’s van de diverse acts ligt bij de diverse winkels en horecazaken rondom de diverse speellocaties.