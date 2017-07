Genieten in Hemelum van Flinkefarm Zomerfavorieten

Hemelum – Twee dagen lang konden zowel thuisblijvers als toeristen genieten van het Zomer Shop Weekend in het Weiland op de Flinkefarm in Hemelum. De Flinkefarm was voor dit weekend omgebouwd tot de meest bijzondere winkelstraat van Nederland, met Pop Up Stores in de vorm van caravans, tenten en kraampjes, waar de meest diverse spullen te koop, te proeven en te bekijken zijn. De aanwezige dampende foodtrucks zorgen voor de inwendige mens en er is een top line up aan artiesten, die zorgt voor heerlijke achtergrond muziek.

Ruim 3000 bezoekers genoten dit weekend van alles wat de Favorieten te beleven heeft. Nieuw dit jaar was de Flinke Salon, waar bezoekers bij My Brows van Mireille Lunter uit Bolsward hun wenkbrauwen back in shape konden brengen en bij Jitske van Little Diva uit Parrega hun nagels zomer proof konden laten lakken. Dit gebeurde dan ook non stop! Dit jaar was er ook een heuse Wall of Art, verzorgd door de mobiele kunst galerie de Toffe Toko van Marjolein. Zij presenteert kunst van jonge kunstenaars en probeert op deze manier kunst toegankelijk te maken voor het grote publiek.

De kinderen die meekwamen werden o.a. getrakteerd op een workshop van Bloomon, die voor de gelegenheid nu eens niet de volwassenen, maar juist de kleintjes liet experimenteren met het maken van mooie veldboeketten.

Maar waar het bij de Flinke Zomer Favorieten vooral omdraait is Genieten met een hoofdletter G. Genieten van het aanbod. Genieten van de foodtrucks, waar dit jaar ook kon worden genoten van een heerlijke vers gemaakte Quinoa salade, bereid door de Carpenters Foodtruck uit Sloten. Deze smaakte echt naar meer en werd enorm gewaardeerd door de bezoekers, in het kader van meer healthy food!

Genieten is niet compleet zonder de bijzondere muziekkeuze , uitgezocht door Bolswarder Jeroen Toussaint, die ervoor zorgt dat iedereen, die uitgewinkeld is, heerlijk kan genieten in een strandstoel en kan luisteren naar een grote variatie van muzikanten. Sloten we op zaterdag af met de Coldplay Sessions, op zondag ging het dak er nogmaals af met de Funky Rootz, een heerlijke band met een top zangeres, waarbij niet iedereen in zijn of haar luie stoel kon blijven zitten en het weekend afsloot met een heerlijk dansfeestje!

Noteer vast in uw agenda: de winter editie van de Flinke Favorieten zal zijn op 9 en 10 december!