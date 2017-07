Aantrekkelijke Jubileumeditie Monumentendag Woudsend

Zaterdag 29 juli kunt u tijdens de Open Dag in Exmorra kennismaken met veelzijdig kunstenares Janny Bruinsma uit Scharnegoutum. Zij verteld over haar schilderijen die in Galerie Staal & Steen hangen en geeft een demonstratie over haar werk. Zij is van 13:00 – 16:00 aanwezig.

Hiernaast kunt u genieten van “It Eksmoarster Rûntjse”, de kunst en cultuur-natuur wandelroute door het dorp waar 24 kunstenaars exposeren in de buitenlucht en tuinen van Exmorra. Kunst in de tuinen met meer dan 30 kunstwerken van groot tot klein, verschillende technieken en materialen. Bewonder het prachtig wilde bloemenveld wat nu volop in bloei staat en de bijzondere insectenhotels. Beleef hoe het ijzer wordt gesmeed wanneer het heet is bij Siersmederij Simon Schellevis, of een workshop beeldhouwen bij Staal & Steen. Bezichtig de oude kruidenierswinkel, de “Grutterswinkel” of het éénklaviersorgel in de 13e eeuws oude Johannes de Dooperkerk, of geniet bij Koffie en Thee “De Golle” van een héérlijk kopje koffie / thee of boerenijsje. Wanneer u gelukt heeft hoort u pianoklanken bij Huize de Vleugel of kunt u heerlijk ronddwalen in Siertuin de Hizzard en de olieverf schilderijen in Beppe’s Hokje bewonderen. Wij heten u van harte welkom in het pittoreske dorpje.

Plattegrond en meer informatie kunt u verkrijgen bij Staal & Steen, Dorpstraat 70c Exmorra of bel 06-19051469