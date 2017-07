Jong Advendo dendert de top van de WMC First Division binnen

Kerkrade/ Sneek – Zondag 23 j.l. heeft Jong Advendo tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) geschiedenis geschreven. In de First Division van het WMC heeft het opleidingskorps van Advendo zowel op het onderdeel show als op de Marsparade een 1e prijs met onderscheiding weten te behalen. Met een score van 91,67 op de Marsparade en 92,75 punten op de show staat dit jeugdkorps met nog één weekend te gaan aan de leiding op beide bovengenoemde onderdelen. Dit is in de verenigingsgeschiedenis van de Advendo Korpsen de tot op heden hoogst behaald score van Jong Advendo op een WMC.

Twee jaar geleden is het instructieteam van Jong Advendo samen gaan bouwen aan de show met als titel “Better World”. De route naar het WMC 2017 was er een met vallen en opstaan maar op zondag 23 juli viel alles op zijn plaats. Dit korps, met een gemiddelde leeftijd van 13,4 jaar, heeft de wereld een stukje harder laten draaien door iedereen te raken met hun show. Met een show die niet perfect is uitgevoerd maar die wel de harten van publiek en jury heeft veroverd door de enorme passie, emotie en gevoel die op de mat is gelegd op zowel muzikaal als showtechnisch gebied. De reactie van de juryvoorzitter Henk Smit is veelzeggend: “Bijna niets aan te verbeteren is, zeker niet op effecten.”

Op de Marsparade met de titel Music Express heeft Jong Advendo de lat voor de concurrentie hoog gelegd. De Jong Advendo trein kwam het Parkstad stadion behoedzaam binnengereden en na twaalf minuten zijn zij het station Kerkrade Parkstad weer uitgedenderd onder luid applaus van de aanwezige kennerspubliek in Kerkrade.

Jong Advendo heeft met hun optredens in Kerkrade afgelopen zondag de harten van het aanwezige publiek in het stadion als ook van het publiek online veroverd. Dit werd beloond met de publieksprijs. Een prijs met eeuwige roem. De beloning die wij binnen de Advendo Korpsen Korpsen dagelijks nastreven in alles wat wij doen op gebied van muziek en show. Of Jong Advendo uiteindelijk hun in 2013 behaalde Marsparade titel met succes hebben weten te verdedigen en of er misschien nog meer in zit dat weten wij volgende weekend.