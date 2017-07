Rock kerkdienst U2 in Sneekweek op drijvend podium

Sneek – De gezamenlijke kerken slaan de handen ineen voor een openbare rock kerkdienst op zondagmidag 13 augustus op het drijvende podium van het Sneekweek Slotconcert. Deze openbare gezamenlijke kerkdienst zal van 13.00 tot en met 14.30 uur worden gehouden met medewerking van de beste U2 coverband van Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijke kerken in Sneek.

De kerkdienst wordt opgezet met songs van de bekende Ierse popband U2 in plaats van de gebruikelijke kerkliederen. Deze worden gespeeld door de beste U2 tribute band van Nederland, waarvan de zanger enorme gelijkenis vertoont met leadzanger Bono van U2. De eerste rockdienst was bedoeld als een eenmalig experiment, maar binnen de kortste keren werd het, aangejaagd door interviews van dj Edwin Evers, Ruud de Wild en Giel Beelen en door reportages in programma als Hart van Nederland (SBS6) een kleine hype met een blijvend gevolg. Binnenkort is het 10 jaar geleden dat de eerste U2-dienst gehouden.

RABO Sneekweek Slotconcert

De rockdienst is de opwarmer voor het 3e Rabo Sneekweek slotconcert in de Looxmagracht, wat van 16.30 uur t/m 18.30 uur de Sneekweek festiviteiten met een semi-klassiek concert zal afsluiten. Het concert wordt geopend door burgemeester Apotheker en begint meteen om 16.30 uur met het orkest van DEBASIC XL. Dit jaar met speciale medewerking van Janneke Brakels, Maaike Kampen, Jan Tekstra en Rodney Elzer. De muzikale leiding is onder auspiciën van Theo Brouwer. Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten. Het RABO Sneekweek Slotconcert is gratis toegankelijk en in de gracht is ruimte voor meer dan 100 sloepen met publiek. Langs de kades van de Looxmagracht en de Prins Hendrikkade is daarbij ruimte voor nog eens honderden muziekliefhebbers die van het concert kunnen genieten.

Sponsors

Rabobank Sneek-ZWF is hoofdsponsor van het concert. Ook dragen bij: gemeente SWF, Lionsclub Sneek Waterstad, Prins Berhard Cultuurfonds en de Stichting Uit in Sneek (Horeca Sneek). Deze laatste partij wil graag iets terugdoen voor de Snekers in verband met de overlast die de Sneekweek voor omwoners vaak met zich meebrengt. Naast een financiële bijdrage geven de Lionsclub Sneek Waterstad ongeveer 100 senioren de mogelijkheid om het RABO Sneekweek Slotconcert bij te wonen, door voor het vervoer naar en van de concertlocatie en zitplaatsen te zorgen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Thuiszorg Slippens uit Sneek. Hiermee willen deze twee partijen de Sneekweek van deze senioren extra glans geven. De Lions Club Sneek Waterstad maakt zich graag sterk voor lokale goede doelen.

VIP plaats

Het concert is gratis toegankelijk voor iedereen, maar geïnteresseerden kunnen een VIP-plaats voor hun sloep reserveren. Voor een bedrag van 150 euro krijgen ze een mooie plek voor het podium toegewezen en een hapjespakket voor aan boord. Wilt u VIP gast of sponsor zijn? Dan kunt u zich melden bij Sneek Promotion (email: info@sneekpromotion.nl).