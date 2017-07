Groenlinks: Dorpsmolen Reduzum moet er komen

Leeuwarden – GrienLinks roept college op om mee te werken aan een snelle behandeling van de zaak over de dorpsmolen Reduzum.Retze van der Honing (GrienLinks fractievoorzitter): ” De dorpsmolen in Reduzum moet er gewoon komen.

Het moet niet gekker worden, het is een schitterend initiatief dat uit het dorp zelf komt. Het is duurzame energie ten top en de mensen in het dorp hebben er profijt van. Precies dat wat dit provinciale college zegt te willen. Maar als het er op aan komt geeft het college niet thuis en blokkeert men initiatieven uit de Friese samenleving. We hebben gisteren uit de media vernomen dat de gemeente Leeuwarden in beroep gaat tegen het niet verlenen van een ontheffing van het bestemmingsplan voor de dorpsmolen in Reduzum. De provincie weigert de ontheffing. De gemeente Leeuwarden wil die ontheffing voor de dorpsmolen wel verlenen.

De gemeente vindt dat de provincie het besluit geen solitaire windmolens toe te staan niet zorgvuldig genomen heeft. Ook wil de gemeente dat de provincie meewerkt aan een versnelde behandeling van de zaak. De provincie weigert dat ook. GrienLinks is van mening dat dit toch wel het minste is, dat de provincie kan doen: uitleggen hoe ze haar besluiten neemt en meewerken aan een snelle uitleg daarvan. We roepen het college op om wel mee te werken aan een versnelde behandeling. Nog mooier zou het zijn als het college toegeeft dat ze op de verkeerde weg zitten en overgaan tot het verlenen van een ontheffing”.