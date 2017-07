Dozijn favorieten voor NFM titels in It Heidenskip

It Heidenskip – Zaterdag 29 juli organiseert fierljepvereniging It Heidenskip de Nationale Fierljep Manifestatie op haar accommodatie in It Heidenskip. De voorronden beginnen om 9.30 uur en de finale om 19.00 uur. Op deze wedstrijd strijden de senioren, junioren, jongens, dames en meisjes om de NFM titel en de gouden zilveren en of bronzen hangertjes.

De Nationale Fierljep Manifestatie levert vaak verre en spectaculaire sprongen op. De topljeppers van Nederland verkeren zijn in bloedvorm. De favoriete senioren Erwin Timmerarends uit Montfoort en de Workumer Nard Brandsma hebben in de afgelopen wedstrijden laten zien dat ze ver kunnen springen. Beide ljeppers sprongen verder dan 21 meter.

Ook bij de dames wordt het een spannende strijd. Nederlands record houdster en Heidenskipster Marrit van der Wal krijgt ook dit jaar weer geduchte concurrentie van Dymphie van Rooijen die het record van Polsstok Bond Holland in handen heeft.

De Nationale Fierljep Manifestatie is één van de meest prestigieuze fierljepwedstrijden. Al 29 jaar lang is de NFM een open Nederlands kampioenschap. Iedereen mag dus meedoen. Van heinde en verre kwamen plaatselijke toppers naar It Heidenskip om te strijden naar de hoogste trede van het ereschavot.

De bijzondere opzet van deze NFM fierljepdag blijkt zeer aan te slaan bij het publiek en bij fierljep minnend Nederland. De wedstrijd is opgebouwd uit voorrondes en een finale. Door in de voorronde een bepaalde limiet te springen kan men zich vanuit de voorrondes plaatsen voor de finale. In de finale plaatsen zich de beste 18 senioren, 18 junioren, 9 dames en 9 jongens. Na twee rondes van sprongen blijft de helft van het aantal springers over die uit mogen maken wie de beste senior-, junior-, dame-, famkes- en jongens ljepper is.

In de afgelopen jaren zijn de fierljeppers harder en beter gaan trainen om verder te kunnen springen en zo de concurrent voor te blijven. Het huidige carbon, waar de fierljepstokken van worden gemaakt, maken sprongen van 22 meter mogelijk.

Was het vroeger een open kampioenschap met vooral ongeoefende ljeppers, tegenwoordig mede door het professionaliseren van de sport, is het een strijd tussen de ljeppers van de Hollandse en Friese fierljepbonden.

Het is de bedoeling dat de wedstrijd van 2017 de boeken in gaat als één van de allerbeste wedstrijden ooit. Alleen de besten mogen na de finale het ereschavot beklimmen om de gouden, zilveren of bronzen hanger in ontvangst te nemen.

Wilt u getuige zijn van een spectaculaire fierljepdag dan bent u zaterdag 29 juli a.s. van harte welkom op de accommodatie van fierljepvereniging “It Heidenskip” in It Heidenskip.