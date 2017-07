Opening sportief schoolplein Jutryp-Hommerts

Jutryp-Hommerts – Met het doorknippen van een lint door de pleincommissie van de van Haersma Buma School in Jutryp-Hommerts werd het schoolplein geopend.

Na een traject van enkele jaren hebben leerlingen, team, ouders en de pleincommissie van de van Haersma Buma een uniek en sportief schoolplein ontwikkeld. Dit gebeurde samen met sponsoren, gemeente SWF en niet in de laatste plaats alle ondernemers van Jutryp-Hommerts.

Doel was om het schoolplein uitdagender, leuker en speelser te maken voor alle leeftijden. En dat is gelukt!!! Dat vroeg natuurlijk om een spetterende opening op donderdag 20 juli 13.00 uur. Na de opening werden er pleinspelletjes gedaan op het nieuwe plein o.l.v. buurtsportcoach van SWF, Hilde Dijk.

Twee en een half jaar geleden kwam het leerlingpanel met ideeën om het schoolplein fraaier en sportiever te maken. En de leerlingen wilden zo graag op het speelveld vlakbij school van de gemeente spelen. Dat veld lag vlakbij het schoolplein met een brede sloot ertussen.

Even verderop lag een brug die weinig werd gebruikt. En dankzij de medewerking van de gemeente, subsidies en hulp van veel vrijwilligers, met name alle ondernemers van Jutryp-Hommerts werd de brug met een grote hijskraan over de sloot tussen het speelveld en het plein geplaatst. Vervolgens is het plein op veel plaatsen fraaier, sportiever en uitdagender gemaakt. Er is voor circa € 30.000,– vertimmerd aan het schoolplein. Daarvan is € 12.000 aan subsidies binnengekomen, de OR heeft bijgedragen en er is bijzonder veel met vrijwilligers en ondernemers gedaan.

Zo kunnen de leerlingen nu op allerlei bijzondere klim- en schommeltoestellen spelen, is er een voetbalkooi, een avonturenpad door bossen en struiken om te verstoppen, we kunnen volleyballen, het plein is beschilderd met allerlei vakken, er is een verkeersplein, en we kunnen klimmen en klauteren op een echte klimwand. Het schoolplein is voor ieder toegankelijk en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt.