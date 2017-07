Friso bouwt JSF voorzieningen Vliegbasis Leeuwarden

Met de komst van de Joint Strike Fighter naar de vliegbases Leeuwarden e Volkel dient de infrastructuur op betreffende bases te worden aangepast. Samen met Friso Civiel gaat Aannemingsmaatschappij Friso (beide onderdeel van Friso Bouwgroep) in opdracht van en in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf de nieuwbouw van het kantoor- en simulatorgebouw voor het 322 Squadron op de vliegbasis in Leeuwarden realiseren.

In 2013 heeft de Nederlandse regering besloten dat de Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen zullen worden vervangen door het gevechtsvliegtuig F-35 Lightning II, beter bekend als de Joint Strike Fighter. De vliegbases Leeuwarden en Volkel zijn aangewezen als de thuisbases van de F-35 toestellen

Krachten bundelen

De complete ruwbouw wordt door Friso Civiel gerealiseerd. Het zeer specialistische gebouw wordt namelijk geheel in het werk gestort. Daarnaast zorgt Friso Civiel voor de verhardingen en de groenvoorziening. Jan Hogenberg, directeur van Friso Civiel ziet het project als een mooie uitdaging, waarbij de kracht en expertise van zijn organisatie gebundeld wordt met de jarenlange ervaring van de aannemingsmaatschappij. “Voor ons een zeer vanzelfsprekende combinatie. Daar waar wij onze ervaring op het gebied van projectmanagement en kwaliteitsborging kunnen inzetten, zorgt onze aannemingsmaatschappij voor de nodige kennis en vakmanschap in de afbouwfase. Daarnaast zij we er van overtuigd dat we de oplevering kunnen garanderen. Middels systeemgerichte contractbeheersing, of te wel Systems Engineering tonen wij op belangrijke onderdelen op voorhand al de gewenste kwaliteit aan. Dit kwaliteitsborgingssysteem is ook gebruikelijk bij Design & Build contracten”, licht Jan toe.

Bouwen aan veiligheid

Naast de gegarandeerde oplevering staan ook de hoge veiligheidseisen bij Friso hoog in het vaandel. “Onder het credo ‘voorkomen is beter dan genezen’ staan wij garant voor veilig bouwen, licht Henk Dedden, algemeen directeur van Friso Bouwgroep toe. “Door middel van strenge controles en een goed voortraject komen we samen tot een goed uitvoeringssysteem en blijft de veiligheid gewaarborgd. Op die manier dragen wij ons steentje bij aan een veilige bouwplaats en daarmee aan een veilig Nederland”.

Werkgelegenheid

Op dit moment is Friso al druk bezig met de werkzaamheden. “Friso zal op de bouwlocatie meer dan 30 man eigen personeel gaan inzetten”, vult Jan Hogenberg nog aan. Naar verwachting is eind dit jaar het casco nagenoeg gereed en eind 2018 levert Friso het project op aan het Rijksvastgoedbedrijf.