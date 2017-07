Voorzitter en secretaris VC Sneek zwaaien af

Sneek – Voorzitter Jabik Broersma en secretaris René Akkerman stoppen begin volgend seizoen bij VolleybalClub Sneek. Beide bestuursleden geven voorrang aan hun maatschappelijke carrière en andere bezigheden, op een natuurlijk moment. Hun dochters volleyballen niet langer voor VC Sneek en Broersma en Akkerman laten de club met een gerust hart achter.

‘Voor mijzelf is dit een goed moment om afscheid te nemen. In de wetenschap dat VC Sneek in goede handen achterblijft, zal ik mijn rol als voorzitter neerleggen’, zegt Broersma in een verklaring op de website van de club. ‘De belangrijkste reden is dat mijn werk in combinatie met reizen een dusdanig beslag legt op mijn tijd dat ik te weinig overhoud om in de vereniging te steken.’ Broersma volgde in 2015 Tom Metz op als voorzitter en maakte zich vooral hard voor de werving van vrijwilligers en een betere financiële situatie voor VC Sneek.

René Akkerman werd eind 2012 secretaris en maakte in de jaren daarna alle successen van VC Sneek mee. Ook hij heeft een goed gevoel bij de huidige samenstelling van de diverse commissies en de organisatie binnen VC Sneek. Zijn dochter stopte al eerder met volleyballen, dus is ook voor Akkerman het natuurlijke moment aangebroken om het stokje over te dragen.

Broersma en Akkerman stoppen per 1 september. VC Sneek beraadt zich over hun opvolgers.

Foto Jeroen van der Kallen