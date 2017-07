Vernieuwd concept Jeans Centre Sneek

Sneek – Na een succesvolle start met het nieuwe servicegerichte winkelconcept van Jeans Centre afgelopen jaar, vindt er nu een verdere uitrol plaats in Sneek. Vandaag opent de vernieuwde winkel aan de Oosterdijk 16 in Sneek haar deuren, geheel aangepast aan het nieuwe concept. Bijzonder daaraan is de hoge mate van jeansspecialisme en service, wat in deze winkels tot uiting komt. Jeans Centre richt zich hiermee op een bredere doelgroep, waarbij ook de jongere klant wordt aangesproken.

“Deze winkel ademt waar we voor staan en denim speelt hierin een hoofdrol”, geeft CEO Peter Berg aan. “Het stoere en authentieke van ons merk zie je terug in het hout en staal van het interieur en de denim gerelateerde accessoires.” Bijzonder aan dit concept zijn vooral de service aspecten. Buiten een koffiebar, waar klanten onder meer kunnen genieten van heerlijke cappuccino’s of juist van sterke espresso’s, kan de klant een jeans direct gratis korter laten maken via de coupeuse service in de winkel. Bij de grote jeanswand wordt de klant geholpen door vakkundige medewerkers om de juiste fit en maat te vinden. Als deze niet op voorraad is, kan de klant het artikel gratis thuisgestuurd krijgen. “Er is gekeken naar een totaal beleving en gemak voor de klant. Dat valt op en klanten geven ons hele enthousiaste terugkoppeling”, aldus Peter Berg.

In de winkel hangt een groot scherm waarop de klant direct kleding kan bestellen als het gewenste item niet in de winkel te verkrijgen is. Ook collecties die niet in de winkel hangen, zijn direct te bestellen en worden gratis bij de klant thuisbezorgd. Op die manier zijn alle maten en fits voor de klant beschikbaar. “Een mooie service, die past bij ons concept als jeansspecialist”, geeft Peter Berg aan.