Kas Piet Bakkerschool officieel geopend

Sneek -Vanmorgen is de gloednieuwe kas van de Piet Bakkerschool aan het Plevierenpad in Sneek officieel geopend. De Piet Bakkerschool heeft in samenwerking met haar buren, de zorginstelling Philadelphia en wijkvereniging Hemdijk, de handen ineen geslagen en fondsen aangeschreven om een belevenistuin te realiseren.

De kas is onderdeel van deze tuin en deze is dit schooljaar in gebruik genomen. “Het geeft onze leerlingen prachtige mogelijkheden om met het vak ‘land en tuinbouw’ aan de slag te gaan. De opening op de laatste dag van het afgelopen schooljaar biedt tevens een mooi moment om even stil te staan en te benadrukken dat je samen meer kunt dan alleen”, aldus directeur Marjo Bootsma.

Aan de tuin wordt op dit moment nog druk gewerkt. Het hele project wordt gerealiseerd uit donaties van sympathiserende bedrijven en particulieren. Een van de goede gevers is GrootSneek en Ying Mellema, uitgever van de krant, kwam vanmorgen een cheque overhandigen van maar liefst € 1600,–

“Zoals inmiddels traditie in de historie van de GrootSneek krant wordt er ruimte gereserveerd in de december editie van de krant voor bedrijven die hun klanten en relaties willen bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar, respectievelijk voor hun klantentrouw en ze een voorspoedig en gezond nieuw jaar willen wensen. De helft van deze opbrengst is bestemd voor het goede doel. Dat goede doel was dit jaar een bijdrage aan de belevenistuin voor de Piet Bakkerschool”, vertelde uitgever Ying Mellema.

“Voor de verdere realisatie hebben we nog wel een aantal sponsoren nodig, maar het begin is er! We zijn heel blij met de cheque van GrootSneek. Weer een stap in de goede richting”, aldus een blijde Marjo Boonstra die de gift van Mellema dankbaar aanvaardde.

De belevingstuin is er niet alleen voor de jongeren van de Piet Bakkerschool en de cliënten van de zorginstelling,het is de bedoeling dat het geheel een ontmoetingsplek wordt voor alle wijkbewoners.