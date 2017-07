Crowdfunding campagne voor gezonde fastfood in Sneek

Sneek – Sent-Jaap Bron, die 15 jaar lang werkzaam is geweest bij verschillende horecabedrijven uit Friesland, is een crowdfunding campagne begonnen op www.crowdaboutnow.nl. Zijn nieuwe bedrijf, Grandma’s Recipe, biedt gezonde fastfood aan voor lunch en diner.

Dit wordt gemaakt met biologische ingrediënten die zoveel mogelijk uit de streek komen. Grandma’s Recipe gaat ook bezorgen. Hij zoekt nu financiering om zijn innoverende bedrijf te kunnen starten en wil in september een eetwinkel in Sneek openen. Dit doet hij omdat hij gezond eten beschikbaar en gemakkelijk wil maken voor iedereen.

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij jij zelf aan mensen vraagt of zij willen investeren in jouw bedrijf. Een organisatie, Crowd About Now, fungeert als bank. Die regelen dus het betalingsverkeer en de contracten. Eerst moet het gehele doelbedrag van € 37.500,- gehaald zijn, alleen dan wordt de investering definitief. Investeren kan al vanaf € 25,-. Met een jaarlijkse rente van 3% voor 4 jaren lang, is het een stuk voordeliger dan geld op een spaarrekening zetten.

Grandma’s Recipe is een eetwinkel waarbij u gezonde en voedende producten en kant-en-klaar maaltijden kunt kopen. Speciaal voor de vegetariërs onder ons, is bijna het gehele aanbod ook vegetarisch te verkrijgen. U kunt ook online bestellen en Grandma’s Recipe bezorgt in Sneek bij u thuis.

De bezorging van het bedrijf gebeurd met volledig elektrische voertuigen die worden opgeladen met 100% groene stroom. Grandma’s Recipe gaat zo weinig mogelijk verspillen door onder andere samenwerking te zoeken met de voedselbank. De medewerkers van Grandma’s Recipe zullen voornamelijk bestaan uit mensen die langere tijd werkloos waren. Samen met het feit dat de ingrediënten zoveel mogelijk uit de streek komen, biologisch en duurzaam worden geteeld levert het bedrijf een positieve impact op mens, dier en planeet.

Op de website www.crowdaboutnow.nl/grandmasrecipe vindt u uitgebreide informatie en opwww.grandmasrecipe.nl vindt u o.a. een voorproefje van het aanbod.