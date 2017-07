Lunchroom Brownies & downieS aan Grootzand Sneek

Sneek – Begin augustus opent lunchroom Brownies & downieS haar deuren in het centrum van Sneek aan het Grootzand 24, in het voormalige pand van GrootsZand24 en De Verandering. Brownies & downieS is een bijzonder lunchcafé met huisgemaakte producten die op ambachtelijke wijze zijn bereid. De bediening bestaat uit medewerkers met een verstandelijke beperking of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen hier de kans om onder begeleiding, ervaring op te doen in de maatschappij en wellicht door te groeien naar een betaalde baan.

De financiering voor de verbouwing en inrichting van de franchisevestiging Brownies & downieS in Sneek is gedeeltelijk verkregen door een succesvolle crowdfund campagne via Collin Crowdfund.

Maatschappelijke betrokkenheid

Brownies & downieS heeft haar betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt gecombineerd met de liefde voor de horeca en ontwikkeld tot een unieke positionering binnen de horeca. Het ondernemersechtpaar Jenny en Jeroen Marcelis omarmen dit franchiseconcept. ‘Ik heb een ruime ervaring in de horeca en Jenny heeft ruim 14 jaar in de zorg gewerkt’, vertelt Jeroen Marcelis. ‘Mensen moet je een kans geven en je moet nooit denken in beperkingen. Onze stelling is dat je eruit moet halen wat er in zit, welke beperking iemand ook heeft’, vertelt Jenny. Dit is de belangrijkste uitdaging voor Brownies & downieS Sneek.

Bij Brownies & downieS kunnen mensen terecht voor een kop koffie met gebak, een lunch van huisgemaakte producten bereid op een ambachtelijke wijze maar ook voor een high tea of high wine.

Nieuw concept: eten wat de pot schaft

Tijdens de donderdag koopavond is het ‘eten wat de pot schaft’. Zowel het winkelend publiek als de werknemers van de winkels in de binnenstad kunnen hier gebruik van maken. Samen met de bijzondere medewerkers wordt het eten rondgebracht naar de diverse medewerkers van de winkels.

Brownies & downieS Sneek beschikt ook over een extra zaal in het pand voor feesten, partijen en vergaderingen.