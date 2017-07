Expositie over ‘melkvaarders’ in Tsiispakhús Wommels

Wommels – In museum it Tsiispakhús in Wommels is naast de permanente tentoonstelling over de Friese zuivelgeschiedenis dit seizoen een geheel nieuwe expositie te zien over melkvaarders, melkvervoer en beurtvaart

Accent wordt gelegd op het vervoer van melk e.d. over water met name in de winter, de melkvaarder en de beurtvaart. Aan de hand van historische zwart-wit foto’s op groot formaat, van modellen ( o.a. afkomstig van het Fries Scheepvaart Museum) naast oude filmfragmenten, wordt dit thema belicht. Alle vroegere eigenaren van dit kaaspakhuis hadden ook het beurtschip voor de wal liggen en bezaten het recht op het beurtvervoer in de voormalige gemeente Hennaarderadeel.

Voor, met name de jeugd in de schoolvakantie, staat er de nieuwe puzzelkoe, volledig uit kunststof gemaakt aan de hand van oude gekleurde anatomische schoolplaten. Door de puzzelstukjes uit de koe te halen zie je waar de melk vandaan komt.

Openingsdagen – en tijden in 2017 van donderdag t/m zondag van 13.30 u. tot 16.30 uur en t/m 29 oktober.

Foto Tsiispakhús