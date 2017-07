Natuurvorser Sneek maakt uniek filmpje van broedende Dodaars

Sneek – Ype van der Werf, beter bekend van de Vogelwacht en als ‘Mister Rasterhoffpark’, die regelmatig natuur georiënteerde bijdragen levert aan de site van GrootSneek, struikelt haast over zijn woorden wanneer hij vertelt over het unieke filmpje dat hij heeft gemaakt van een broedende Dodaars ergens in de omstreken van Sneek.

“Zo’n vijf weken geleden ontdekte ik het nest van een Dodaars. De Dodaars is met zijn 23 tot 29 cm de kleinste futensoort van Europa en een van de kleinste futen ter wereld. Ondanks dat niet echt een zeldzame soort is, wordt hij door zijn schuwe levensstijl zelden gezien. En al zeker niet broedend. Het nest is gemaakt van rottende riet en plantensoorten, zodat ze bij haar afwezigheid de eieren kan bedekken met rottend plantenmateriaal en dat haar eitjes door broei warm houdt.”

“Terwijl moeder op zoek naar eten was ben ik snel naar de auto teruggegaan en heb ik mijn camera op statief verdekt en goed gecamoufleerd bij het nest opgesteld. Ik heb de camera op een half uur filmen gezet en heb me vervolgens ver van het nest teruggetrokken. Na een half uur heb ik de camera opgehaald in de hoop dat er wat op zou staan. Vrouwe Fortuna was aan mijn zijde, want er stonden unieke beelden op van de Dodaars die terugkomt bij haar nest, de eieren weer vrijmaakt van de rottende plantenresten, waarmee ze deze bij haar vertrek had bedekt, en op haar broedsel neerstrijkt.”

“De Dodaars is sowieso al niet een alledaagse vogel, doordat het beestje enorm schuw is en zich zelden laat zien. Maar een broedende Dodaars heb ik in ieder geval nog nooit gezien, ook niet op internet, zodat je best kunt spreken van een uniek filmpje. Ik stuur het nu pas op omdat ik koste wat kost verstoring wilde voorkomen. De jongen zijn inmiddels uit het nest en ze maken het goed. Later heb ik nog een foto van een van de jongen op het nest gemaakt, zie hier boven.”

Met dank aan Ype van der Werf.