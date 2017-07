Jeugd en routine regeren clubkampioenschap LTC IJlst

IJlst – Paradoxaler kon het afgelopen weekend tijdens de clubkampioenschappen van LTC IJlst haast niet: de meest geroutineerde dame in het enkelspel en het oudste jeugdlid bij de heren werden het afgelopen weekeinde clubkampioen op het gemalen baksteen in IJlst. De ervaren Afke Jansma en de 17-jarige Yvar Nederhoed eisten namelijk de hoofdrollen voor zich op door beiden in twee sets het predikaat clubkampioen te veroveren ter faveure van Eline Quarré en Corneel Timmermans.

Maar liefst veertig deelnemers hadden zich voor deze tweede editie van het clubkampioenschap aangemeld. Daarbij had de technische commissie een nieuw element toegevoegd door voorrondes te organiseren waarbij de winnaar in het hoofdtoernooi belandde en de verliezer in een schaduwpoule verder acteerde. “Gezien de reacties is dit ons zeer goed bevallen en zullen we dit zeker continueren”, aldus Rudy Bosma van de plaatselijke tc.

In het dames enkelspel in de A-poule wisten Alie de Jong, Japke Postma, Afke Jansma en het verrassende jeugdlid Eline Quarré zich te kwalificeren. Daarbij triomfeerde Afke Jansma over Alie de Jong en plaatste Eline Quarré zich overtuigend door Japke Postma te elimineren. In de hele eindstrijd liet Jansma zien dat de jeugd weliswaar met een gebalde vuist op de deur klopt, maar dat de routine toch nog de doorslag geeft. Via 6-3 en 6-0 bewees Afke Jansma voor de vierde keer in vijf jaar de beste te zijn. Echter, dat de jeugd stevig aan de deur rammelt, werd ook in de voorronden wel duidelijk want zowel Iris Zijsling als Dagmar Nederhoed kwamen de kwalificatieronden goed door. Japke Postma versloeg Alie de Jong in drie sets met 4-6, 6-2 en 6-3 en werd derde.

In de heren A-poule had menigeen zijn geld op Hans Jansma gezet. De veelvuldig clubkampioen strandde echter in de halve finale in een 50-50 partij tegen Corneel Timmermans die de felle strijd in zijn voordeel besliste. Yvar Nederhoed wist Johan Steenbeek in straight sets achter zich te houden. De strijd tussen de geslepen Corneel Timmermans en de hardhitter Yvar Nederhoed werd met spanning tegemoet gezien. Yvar Nederhoed had in de eerste set weinig te duchten van Corneel Timmermans getuigde de 6-1 overwinning. De genadeslag leek een kwestie van tijd doordat de jeugdige Nederhoed met 5-2 leidde in de tweede set. Timmermans rechtte wonderbaarlijk en met veel respect de rug en beet zich steeds meer vast in de foutenmakende opponent. Hij wist uiteindelijk 13 matchpoints (!) ongedaan te maken, maar moest zich in de tiebreak met 12-10 tenslotte overgeven. Hans Jansma kreeg de bronzen beker uitgereikt door in twee sets van Johan Steenbeek te winnen.

In september vindt de derde aflevering plaats van de IJlster clubkampioenschappen. Dan worden de gemengd dubbels gespeeld. Meestal is deze categorie de meest populaire onder de IJlster tennissers. De tc verwacht dan ook weer volle wedstrijdschema’s en volle terrassen met veel publiek.