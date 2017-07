Akkrum wint SKS Foarwedstriid op Sneekermeer

Sneek – Pieter Ezn Meeter heeft zondag op het Sneekermeer de SKS Foarwedstriid gewonnen. Van de twee gevaren wedstrijden werd hij eenmaal eerste en een keer tweede, waardoor hij zich, overigens net als vorig jaar, winnaar van de ‘SKS proloog’ mocht noemen. Er zeilden 12 skûtsjes mee; de Sneker Pan en de Súdwesthoek waren verhinderd.

Er werd op de Sneekermeer een ‘gate’ gevaren, waarbij de skûtsjes na de start kruisen naar de hoge boei, daar een keuze kunnen maken tussen hetzij een bakboord- , hetzij een stuurboord boei, waarna er weer een kruisrak volgt. Twee debutanten in het skûtsjeveld zeilden mee om de podiumplaatsen. Klaas Westerdijk van d’Halve Maen werd verdienstelijk vierde en Sytze Brouwer van Heerenveen liet zien dat de tweede plaats bij Lemmer Ahoy geen eendagsvlieg was. Hij eindigde na twee wedstrijden op de derde plaats van het klassement. Albert Jzn. Visser (Lemmer) passeerde in de middagwedstrijd als eerste de finish; met zijn vijfde plaats in de ochtendwedstrijd was dat goed voor een tweede plaats over-all.

Mast Sneker Pan

Er wordt momenteel bij Jacht en Scheepsservice Yme van de Meer in Sneek hard gewerkt aan het herstel van de mast van de Sneker Pan. Deze gaf de geest tijdens een training op het Pikmeer in Grou. Momenteel is het slechte gedeelte van de mast als een grote plak er af gezaagd en is het nieuwe deel verlijmd en ligt het in de schildersloods van de Sneker mastenmaker te drogen. In de loop van deze week wordt de mast weer een geheel, waarna mastenmaker Johan van der Meer begint met het exact op maat zagen van de ronding in de mast, het schuren en aflakken, zodat de mast in de week voor de bouwvak weer in volle glorie op het Sneker skûtsje staat.

Met nog een kleine drie weken te gaan stijgt de spanning, zowel bij de schippers en de bemanningen, maar ook bij de duizenden supporters. Duidelijk is geworden dat de skûtsjes dit jaar, nog meer dan in voorgaande jaren, aan elkaar gewaagd zijn en dat er geen gedoodverfde kampioenskandidaten aan te wijzen zijn. Het gaat dus naar alle waarschijnlijkheid een razend spannend SKS kampioenschap worden in 2017.

Uitslag SKS Foarwedstriid 2017 Sneekermeer



Akkrum (2,9 | 0,9 + 2) Lemmer (5,9 | 5 + 0,9) Heerenveen (6 | 3 + 3) D’Halve Maen (7 | 2 + 5) Earnewâld (12 | 6 + 6) Huzum (13 | 4 + 9) Grou (15 | 8 + 7) Joure (16 | 12 + 4) Langweer (17 | 9 + 8) Woudsend (17 | 7 + 10) Leeuwarden (22 | 11 + 11) Drachten (- | 10 + ocs)

Foto archief Wim Walda