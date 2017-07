Zes zomerse boerenmarkten in Woudsend

Op zaterdag 15 juli a.s. wordt de Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade andermaal omgevormd tot concertlocatie voor het Stedelijk Muziekkorps. Ditmaal wordt de zomer gevierd met een slotconcert van het seizoen door alle formaties van de vereniging, te weten het beginnersorkestje Keep Going, het Jeugdorkest On the Move en het groot Harmonieorkest. Aanvang 20.00 uur.

Hoofdmoot van het programma van On the Move is dit jaar de muziek uit diverse Disneyproducties geweest. Van de circa 10 concerten en festivaldeelnames is een concert het afgelopen jaar door de kids zelf samengesteld. Top of the bill was de muziek uit “Chronicles of Narnia” wat uiteraard ook is geprogrammeerd op dit slotconcert.

“Keep Going” is de formatie waar al heel veel muzikanten hun eerste orkestervaring hebben opgedaan. Nadat er 10 lessen op een instrument zijn gevolgd krijgen de kids een uitnodiging om mee te komen spelen. Uiteraard vieren ze met een kort optreden dit feestje mee.

Hierna speelt het “grote“ orkest een afwisselend repertoire waaronder het lichtvoetige Gershwins “Amarican in Paris“. Naast originele harmonieorkestmuziek speelt het ‘t Stedelijk vaak met combo. Op deze manier vormt het orkest een mooie begeleiding voor vocalisten in een soort “metropoolformatie”.

Alvast wordt met een knipoog vooruit gekeken naar de trip naar Berlijn met de bekende Ouverture “Leichte Cavalerie“. Kortom: een concert om niet te missen.

Foto Remco Langhorst