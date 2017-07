Sneek Promotion benoemt de Poieszboot tot Boot van het Jaar 2017

Sneek- Tijdens de officiële opening van de Sneekweek op vrijdagavond 4 augustus in het Theater Sneek, benoemt Sneek Promotion de Poieszboot tot ‘Boot van het Jaar 2017.

De Poieszboot zorgt al 32 jaar voor de verbinding tussen stad en eiland tijdens de Sneekweek en is daarmee een niet meer weg te denken belangrijke schakel in de Sneekweek. Deze veerdienst zorgt dat vele duizenden passagiers in de Sneekweek van zaterdag tot en met donderdag worden vervoerd van het centrum van Sneek naar het Starteiland in het Sneekermeer en vice versa. Rondom het Starteiland worden de zeilwedstrijden gehouden en in het centrum van Sneek worden vele festiviteiten georganiseerd. Poiesz maakt het mogelijk dat de bezoekers van de Sneekweek en de deelnemers aan de zeilwedstrijden voor een klein bedrag worden vervoerd tussen deze twee locaties.

Van oorsprong deed het schip dienst als ledenboot van de KWS waarbij er toen alleen leden van de KWS en familieleden mee konden varen van het Starteiland naar het centrum en vanuit het centrum naar het Starteiland. In 1985 was OTOS nog de sponsor van deze ledenboot en was men afgestapt van de regel om alleen maar KWS leden te vervoeren. Vanaf 1986 heeft Poiesz Supermarkten B.V. de veerdienst overgenomen en werd de Poiesz boot gecreëerd. De eerste jaren heeft de Toerist IV als Poiesz boot gefungeerd waarna de Nanja en de Feanprinses volgden. Inmiddels is De Harmonie alweer 4 jaar de Poiesz boot en zal Sjoerd Claessens ook dit jaar de schipper zijn.

Poiesz is een van oorsprong Sneker familiebedrijf, dat in 1923 aan de Havenstraat als een groentewinkel van 12 m2 is begonnen en inmiddels is uitgegroeid tot een bedrijf met 68 supermarkten in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Te bezichtigen voor publiek

De boot is op vrijdag 4 augustus voorafgaand aan de Vlootschouw van 14.00 uur t/m 16.00 uur (gratis) te bezichtigen voor het publiek in de Kolk bij de waterpoort en zal ’s avonds meevaren in de Vlootschouw Sneek.