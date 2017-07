Friese bruggen worden mega-grote fotolijsten

Sneek – In 2018 krijgt Fryslân er met het project BRUG / BREGE/ BRIDGE een prachtig podium voor kunst bij. De Friese Milieu Federatie laat, in samenwerking met een groot aantal partners, in het vaarseizoen bruggen in de hele provincie behangen met kunst. Het leuke is dat iedereen daarvoor zijn of haar kunst mag insturen.

Een kleinschalig project in 2016 in de regio Zuidwest Fryslân was zo’n succes dat de Friese Milieu Federatie is gevraagd om het in 2018 op grote schaal aan te pakken. Zij doet dat met een groot aantal partners: Friese gemeenten, Provincie Fryslân, Stichting LF2018, Wetterskip Fryslân, Provinciale Waterstaat, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Fryslân, Kunstacademie Friesland, Merk Fryslân, Energy Now!, Sense of Place, Van Hall Larenstein en It moaiste fan Fryslân.

Wachten en kijken

Met BRUG / BREGE / BRIDGE is wachten voor de openstaande brug niet langer een frustratie, maar een belevenis. En voor professionele én amateurkunstenaars in Fryslân is dit dé kans op een expositie eerste rang. De ervaring is dat de kunst ook nog eens leidt tot gesprekken op en bij de brug. Bruggen dienen als een letterlijke verbinder van de verschillende Friese gebieden. Symbolisch verbindt de brug natuur, cultuur historie en het water. Het thema van de wedstrijd die de Friese Milieu Federatie hiervoor uitschrijft is dan ook ‘verbinding’. De oproep staat op de website van de Friese Milieu Federatie: www.friesemilieufederatie.nl. Tot 1 oktober 2017 kan iedereen zijn of haar kunst insturen. Een vakjury zal de mooiste en meest bijzondere werken selecteren. Deze werken komen in 2018 onder de geselecteerde bruggen te hangen.

Van april tot en met september 2018 kunnen inwoners van Fryslân en (water)toeristen genieten van prachtige beelden en teksten op open bruggen.