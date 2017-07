Summer Rooftop Party groot succes!

SNEEK – De geheel uitverkochte Summer Rooftop Party 2017 op het dakterras van het Van der Valk Hotel Sneek zaterdagavond 8 juli jl was een groot succes. Circa 550 mensen, in het wit met glitter gekleed, genoten van het spectaculaire dancefeest. In een bijna magische setting, ging het publiek helemaal los op de muziek van DJ Dirrty Berry, DJ Roog en LVNDSCAPE, begeleid door Tim en dr Tamm Tamm.

Het event, georganiseerd door Ladies’ Circle Sneek heeft ruim € 12.500 opgeleverd voor Make a Wish Nederland. Make a Wish is de grootste wensenvervuller voor ernstig zieke kinderen. Ladies’ Circle Sneek bedankt alle bezoekers, donateurs en sponsors voor een onvergetelijke zomernacht!

‘Onze Summer Rooftop Party was dit keer nog mooier en grootser. We waren binnen een paar weken al uitverkocht. We hadden een fantastische line up. De bezoekers waren schitterend dressed for the occasion. Het was een heerlijke zomernacht. Dankzij onze sponsors was het echt een top feest, met een prachtige opbrengst voor het goede doel: Make a Wish.” Aldus de voorzitter Ladies’ Circle Sneek, Caatje van Walraven.

Ladies’ Circle Sneek 69 is een vriendschappelijke club van 15 vrouwen uit Sneek en omgeving, die zich inzetten voor goede doelen en een actief zakelijk netwerk. Ladies’ Circle Sneek maakt deel uit van Ladies’ Circle Nederland, dat onderdeel is van het internationale genootschap van serviceclubs met als motto ‘Friendship & Service’

Caatje van Walraven (Voorzitter), Hanneke Hanenburg (Secretaris). Renée Dierick (Penningmeester)

Baukje Jorna, Ellen van Wezel, Femke van der Steenstraten, Hedi van der Veur, Joke-Afke van der Zee,

Lisette Breuker, Martine Koopman, Nynke ten Napel, Patricia Nijkamp, Rigt Numan, Sanne Bootsma,

Tanja Beljon.

Fotograaf: Milo Dinkelaar