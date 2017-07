Nieuwe eigenaar voor Jetten Shipyard Sneek

Sneek – De broers Marcel and Sander Jetten, hebben hun werf, Jetten Shipyard in Sneek, verkocht aan directeur Jeannot Grim. Ze willen daarmee de Sneker werf de ruimte geven voor verdere internationale groei.

De broers nemen overigens geen afscheid van ‘hun kindje’ want ze blijven nauw betrokken bij de Sneker werf, die momenteel een internationale groeispurt doormaakt. De werf heeft zich internationaal een plek op de markt verworven met een zeer actief beleid van innovatie in het bouwen van stalen en aluminium schepen. Mede dankzij dit beleid, dat in 2015 en 2017 uitmondde in de titel European Power Boat of the Year Award neemt de internationale naam en faam van de werf toe.

Marcel Jetten: “Mijn broer Sander en ik hebben de werf 20 jaar geleden opgericht nadat we beiden jaren ervaring hadden opgedaan bij andere werkgevers. We hebben allebei een uitgesproken voorkeur voor het bouwen en ontwikkelen van schepen, maar zagen door de groei en hand en hand daarmee de intensiever wordende managementtaken, dat we steeds verder van de werkvloer af kwamen te staan. Door de verkoop van ons bedrijf kunnen we ons weer concentreren op datgene, waar we het best in zijn.”

Marcel blijft zich bezighouden met het ontwikkelen en bouwen van custom schepen, terwijl Sander, naast zijn technische werk zich richt op de onderhouds- en reparatie-tak van het bedrijf. Jeannot Grim is sinds eind 2016 Algemeen directeur van Jetten Shipyards en blijft als zodanig werkzaam bij de werf. “Ik heb vele jaren ervaring met internationaal opererende bedrijven”, aldus Grim, “En ik denk dat ik de juiste persoon ben om de vereiste wijzigingen ten aanzien van het internationaal opschalen van de organisatie en het verankeren van de daarvoor vereiste kwaliteitscriteria in het bedrijf door te kunnen voeren.

Jetten Shipyard is gevestigd aan de Hendrik Bulthuisweg 23 op het watersportgebonden industrieterrein ’t Ges in Sneek. (www.jettenshipyard.com)

Foto Jetten Shipyard Sneek