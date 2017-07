Op zaterdag 8 juli 2017 vindt voor de 2e keer de Summer Rooftop Party plaats in Sneek. Het

dancefeest ter ere van de zomer wordt gehouden voor het goede doel, de grootste

wensenvervuller voor zieke kinderen: Make-a-Wish Nederland. De organisatie van de

Summer Rooftop Party is in handen van de serviceclub de Ladies’ Circle Sneek 69.

De weergaloze line up bestaat uit de Sneeker DJ DIRRTY BERRY, waarna DJ Dennis van de

Geest de zomernacht in draait met een mix van disco, funk en house. High ranked DJ/

Producer LVNDSCAPE, die een mega dancehit scoort met Bob Marley’s “Is This Love” topt de

Summer Rooftop Party af!

Kaartverkoop en meer informatie is te vinden op de website www.ladiescirclesneek.nl. En

ook op social media is het event te volgen op facebook.com/Summer-Rooftop-Party/

Een kaart kost € 30,- de opbrengst is bestemd voor het goede doel: Make-a-Wish Nederland.