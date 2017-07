English Harbour 27 Cabin Hiswa te Water primeur

Sneek – Ondanks zijn geringe afmetingen heeft de English Harbour 27 Cabin alles aan boord wat je mag verwachten. Daarbij heeft hij door zijn lage kruiphoogte en zijn geringe diepgang een groot vaargebied. En is hij verrassend geprijsd. De English Harbour beleeft op de komende Hiswa te Water zijn primeur. Standnummer B10.

In het oog springende kenmerken zijn de vrij rechte neus, de sprayrails, het gebogen chromen windscherm met getint glas, de skyline op het voorste deel van de opbouw en de targabeugel. Een handige vondst is dat deze niet vastzit met schroeven of andere moeilijke oplossingen maar met een knop aan weerskanten. Door deze eenvoudig uit te trekken is de beugel scharnierbaar. Goed bedacht is ook de aandrijving. Die is standaard een 30 of 75 pk saildrive. Bij dit type ontbreekt een schroefasinstallatie waardoor je niet alleen ruimtewinst boekt maar ook geen trillingen hebt en het motorgeluid tot een minimum wordt beperkt.

In de kuip tegen de spiegel een U-bank die royaal plaats biedt aan vijf personen. Door een druk op de knop scharniert de vloer compleet met bank omhoog waardoor je gemakkelijk bij de motor kunt. Verder naar voren de cockpit met hierin de stuurstand aan stuurboord met onder de stoel de mogelijkheid voor een koellade. Aan bakboord een ruime meevaardersplaats waar optioneel een grill kan worden gemonteerd.

Met drie treden kom je in de kajuit. Wat meteen opvalt is de stahoogte. Die bedraagt 1,90 meter en dat is veel voor een boot van dit kaliber. Voorin een bank in hoefijzervorm die in een handomdraai is om te vormen tot royaal tweepersoons bed. Hier merk je wat de skyline doet; een zee aan licht. Aan stuurboord de kombuis met tweepits kooktoestel, oven en een 90 liter (!) grote koelkast. Aan stuurboord de badkamer (1,90 meter stahoogte) met gescheiden douche en toilet – erg bijzonder voor deze maat – en verder naar voren een grote hangkast. Onder de kuipvloer een hut met twee éénpersoons bedden – die tegen elkaar aan kunnen worden geschoven – en een hangkast. De betimmering en stoffering zijn naar wens. English Harbour Yachts maakt hiervoor gebruik van een zogenaamde configurator. De boot heeft standaard kunststof teak op de kuipvloer, gangboorden en dekken. Voor de Nederlandse markt komt en een extra patrijspoort aan beide zijden van de opbouw, loopt de reling door tot aan de kuip en is de boot voorzien van een zwemplatvorm.

In de English Harbour 27 Cabin herkennen we de lijnen van de Broom. Binnen zijn de overeenkomsten helemaal treffend. Dat is niet zo vreemd, want English Harbour Yachts is een dochter van deze bekende Engelse werf. Naast de 27, is er een 29 in twee uitvoeringen en komt er een 30 voeter.

Technische gegevens (lxbxd) 9,30 (over alles) x 3,10 x 0,80 meter, kruiphoogte 2,30 meter, waterverplaatsing 3,7 t, motorisering Volvo Penta Saildrive D2-75 pk. Prijs € 149.500.Info: Jachtbemiddeling Leijstra, Syl 12, 8493 LL, Terherne. Telefoon: 06 – 22 905 897. Internet: www.jachtbemiddeling leijstra.nl. Standnummer: B10.