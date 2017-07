Zomerexpositie Galerie Bax met Helmantel en Hamster

Sneek – Voor het eerst in 25 jaar kent Bax Kunst geen vakantiesluiting en is er een zomerexpositie ingepland. van dinsdag 18 juli t/m woensdag 16 augustus exposeert Galerie Bax Kunst originele schilderijen en giclées van de kunstenaar Henk Helmantel uit Westeremden in combinatie met keramiek van Annet Hamster uit Assen. De expositie staat in nauw verband met de introductie van het giclée dealerschap door Bax Kunst. Hiervoor is extra ruimte gemaakt in de Galerie.

Henk Helmantel

Henk Helmantel (1945) is een geboren en getogen Westeremder. Al vroeg bleek zijn aanleg voor tekenen en voor zijn twaalfde jaar besloot hij kunstschilder te willen worden. Helmantel volgde van 1961 tot 1965 de opleiding tot kunstschilder aan de Academie Minerva in Groningen.

Henk Helmantel is inmiddels een van de bekendste levende Nederlandse kunstschilders geworden. Hij voelt zich sterk verbonden met de traditie van meer dan 500 jaar West-Europese schilderkunst. Helmantel wordt in het algemeen beschouwd als een fijnschilder. Zijn christelijke levensovertuiging speelt een belangrijke rol in zijn beleving van schepping en cultuur. Zijn inspiratie vindt hij met name in eenvoudige gebruiksvoorwerpen uit diverse culturen, maar ook vruchten en groente als appels, peren, tomaten, witlof, uien, granaatappels, druiven enzovoorts zijn te vinden in zijn stillevens. De voorwerpen zijn zo neergezet dat er een evenwichtige compositie van vormen en kleuren ontstaat, terwijl helder licht van rechts valt.

De voorwerpen op het stilleven zijn merendeels oud, gebruikt en soms bijna versleten. Ondanks het gehavende uiterlijk der dingen vormt het stilleven een beeld dat schoonheid, rust en evenwicht uitstraalt. Door de voorwerpen met zoveel aandacht te schilderen, tilt hij ze boven het alledaagse uit. De schoonheidsbeleving die bij Helmantel in zijn stillevens centraal staat, legt hij ook vast in de kerkinterieurs van Gotische en Romaanse kerken. Deze ruimtes stralen soberheid en sereniteit uit.

Annet Hamster

Annet Hamster is evenals Henk Helmantel een nieuwe naam bij Galerie Bax Kunst. Zij is benaderd door galeriehouder Redmer Bax omdat haar keramische werken goed combineren met de schilderijen van Helmantel. In de periode 1978 – 1982 volgde zij een opleiding aan het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling in Assen. Vervolgens ontwikkelde Annet zich als autodidact.

Haar bijzondere keramiek zoals vazen schalen en objecten, hebben een geheel eigenzinnige uitstraling. Dit komt met name door de gebruikte glazuren. Annet Hamster vertelt over haar werk: “In de periode vanaf 1991 heb ik mij gespecialiseerd in de combinatie van kristalglazuren en porseleinklei. Een kristalglazuur geeft porseleinen vormen een sprankelende aantrekkingskracht, maar ze vragen veel aandacht vanwege hun eigenzinnig en wispelturig karakter. Mijn kristal glazuren heb ik zelf gedurende een aantal jaren ontwikkeld.” Keramiste Hamster heeft vele exposities op haar naam staan maar presenteert zich nu voor het eerst in Friesland.

Giclée

Per heden is Bax Kunst van subdealer nu officieel giclée dealer in Friesland geworden. Giclee’s zijn hoogwaardige kunstreproducties die in beperkte oplage worden aangeboden. Naast vele andere kunstenaars zijn er ook vele werken van Henk Helmantel in deze collectie opgenomen.

De expositie duurt t/m woensdag 16 augustus 2017.