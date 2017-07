Sneker Weerman: Later op de dag buien

Sneek – Vandaag wordt er met een oostelijke wind warme lucht naar onze regio geblazen. De temperatuur stijgt in de stad naar een 23 tot 25 graden en aanvankelijk hebben we flink wat zon. Vanmiddag ontstaat er meer bewolking en later op de dag, dit in de avond, vanuit het zuiden buien. De zwaarste buien vallen in het zuiden van het land, de kans op onweer is ook voor onze regio niet uitgesloten. Wind is zwak tot matig, eerst oostelijk, later zuidoostelijk.

Komende nacht enkele (onweer)buien welke over de provincie trekken en met een minimumtemperatuur van 16 graden beleven we weer een warme nacht.

Morgen start met bewolking, opklaringen winnen terrein, in de middag zonnig. De temperatuur 22 tot 24 graden, hoogste waarde in de stad, wind westelijk en is zwak tot matig.

Het weekend wat minder warm, maar de regenkans is klein.

Zaterdag meer bewolking, zo goed als droog, zondag maakt de zon weer aardig wat uren. Maandag buien en kan er aardig wat neerslag vallen.