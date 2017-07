Sneker Weerman: Morgen warmer

Sneek – Gisteren en vandaag zijn de verschillen qua temperatuur groot in Nederland. Zo werd het in het zuiden gisteren een 26 graden, ook vandaag wordt die temperatuur gemakkelijk gehaald. Onze regio moet het doen met 20 tot 22 graden en ook hebben we deze woensdag opnieuw last van wolkenvelden. Verder zien we de zon ook en waait er een zwakke tot matige wind uit het oost tot noord.

Komende nacht opklaringen en koelt het af naar een 12 graden. Morgen wordt het ook bij ons warmer. Het zonnetje is er goed bij en met een oost tot zuidoostenwind zien we de temperatuur richting de 25 graden gaan. Later in de avond en nacht wordt de kans op een bui groter en in een bui is dan onweer mogelijk.

Vrijdag is eerst nog een bui mogelijk, in de middag droog met het zonnetje er weer bij. Het wordt die dag opnieuw een 25 graden bij een naar west draaiende wind. Zaterdag wisselend bewolkt, zondag zonnig, in de avond volgen buien, temperatuur 22 tot 24 graden.