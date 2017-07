Snekers helpen Stichting Doch dyn Dream in Kenia

Sneek – Op dinsdag 26 juli vertrekken Monica Abma en Michiel de Boer, allebei woonachtig in Sneek, voor 3 weken naar Kenia. In hun eerste week brengen ze een bezoek aan een weeshuis in Matunda. Dit weeshuis wordt geholpen door stichting Doch Dyn Dream. Doch Dyn Dream is een Stichting van Wytske Vermeulen en Skelte Anema en vindt zijn oorsprong in 2014. ( www.dochdyndream.nl of via Facebook Doch Dyn Dream).

Monica: “In 2012 maakte een goede vriendin van ons, Wytske Vermeulen, een wereldreis. Tijdens deze wereldreis heeft ze verschillende werelddelen bezocht. Ze is onder andere in Kenia geweest en heeft daar vrijwilligerswerk verricht in Matunda bij een weeshuis. Het weeshuis is een opvangplek waar ca. 200 kinderen dagelijks onderdak en onderwijs krijgen.Toen ze hier vertrok om haar wereldreis te vervolgen, is deze plek haar bijgebleven.

Ze was hier nog niet klaar en heeft toen bij terugkomst besloten een stichting op te richten om het weeshuis te ondersteunen. Deze stichting kreeg de naam Doch Dyn Dream.

Later is Wytske nog eens naar Matunda geweest, deze keer samen met haar vriend Skelte om haar droom een vervolg te geven. Het gebouw waar de kinderen verbleven was schrikbarend slecht. De koeien sliepen ’s nachts op de plek waar de kinderen de volgende dag weer les kregen. Zij hebben toen het besluit genomen om meer geld in te zamelen, er grond kon worden aangekocht en er kon gestart worden met het bouwen van nieuwe lokalen. Het streven is om 4 lokalen te bouwen, tot op heden staan er 2 lokalen.

De afgelopen zomer in Kenia is er door de extreme droogte dusdanig weinig regen gevallen, dat een deel van het vee van het weeshuis gestorven is. Dit vee gebruiken ze voor het produceren van melk zodat de kinderen op het weeshuis een maaltijd kunnen krijgen. Het doel was om een koe en een geit te sponsoren en deze, wanneer we een bezoek brengen aan het weeshuis, te kopen zodat ze hiermee vooruit kunnen en de kinderen eten kunnen blijven geven. De actie werd echter zo goed ontvangen, dat er al veel meer geld is opgehaald dan wij gehoopt hadden.

Het geld voor de koe en de geit is inmiddels ingezameld, maar het zou voor de kinderen in Matunda heel erg mooi zijn als er een fatsoenlijke keuken bij de de school zou komen waarin vrijwilligers dagelijks maaltijden voor de kinderen kunnen klaarmaken. Een extra donatie hiervoor, van wie dan ook, zou fantastisch zijn. Wij en vooral de kinderen in Matunda, zijn blij met alle steun die wij krijgen. Het rekeningnummer waarop geld kan worden gestort is NL 76 ABNA 0572 0781 29.

Inmiddels hebben ook de voetbalverenigingen ONS Sneek, Sneek Wit Zwart en LSC ‘1890 hun bijdrage geleverd aan Stichting Doch Dyn Dream. Alledrie verenigingen hebben een voetbaltenue voor een heel voetbalteam beschikbaar gesteld. De kinderen in Matunda zullen deze shirts gebruiken voor het schoolvoetbal en zullen erg blij zijn met deze shirts.”