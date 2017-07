Albert en Krist staan symbool voor CP-team SWZ Boso Sneek

Sneek – Het is een mooie zomeravond. Op de velden van SWZ Boso Sneek worden de laatste trainingen van het seizoen afgewerkt. Tussen een aantal juniorenteams speelt het CP-team van de club een fanatieke eindpartij. Trainer Loet Boot heeft zijn lange coachjas vervangen voor een iets te klein oranje hesje. Hij zet een een-tweetje op met Krist Stoelwinder en krijgt de bal keurig ‘in de loop’ teruggespeeld. Een sprintje op zijn allerlaatste tandvlees volgt. De mooie pass blijkt geen toeval te zijn. “Met Krist kun je een een-tweetje maken, want je krijgt hem altijd op maat terug”, begint Loet vol lof over de technische linkspoot van het team.

“Krist speelt bij ons in het CP-team. Celebrale Parase, zoals CP voluit heet, ontstaat vaak bij de geboorte door zuurstofgebrek”, legt Loet uit. “Krist is een positieve uitzondering, je ziet er weinig van bij hem. Daarom heeft hij ook een tijdje in een regulier team gevoetbald. Daar kwam hij net iets te kort. Bij ons voelt hij zich echt thuis. En hij kan erg goed voetballen. Hij heeft in het Nederlands CP-team onder 19 jaar gespeeld. Dan kun je natuurlijk wel wat! Het leuke aan Krist is dat hij erg behulpzaam is. Hij staat ‘mid-mid’, maar hoeft niet perse alle ballen te hebben. Sterker nog: hij laat anderen juist beter voetballen. Hij is zeer sociaal en speelt iedereen in het team de bal toe, of je nu wel of niet goed kan voetballen”.

Albert Veenstra speelt ook in het team. Hij heeft de Noordzeeziekte, een zeldzame spierziekte waarover helaas nog maar weinig bekend is. “Albert is echt een klasbak die heel positief in het leven staat. Hij heeft een potje humor joh, echt onvoorstelbaar”, vertelt Loet verder. “Die spierziekte zorgt ervoor dat voetballen soms lastig is voor hem, omdat hij niet altijd controle over zijn spieren heeft. Daarom heeft Albert zijn eigen trainingsprogramma. Hij weet namelijk precies wat hij wel en niet kan.”

Iedereen is welkom bij SWZ Boso Sneek

Bij SWZ Boso Sneek is het G-voetbal een jaar of 14 geleden opgezet. Op de eerste training kwamen drie spelers af. De drijvende krachten Herman Visser (inmiddels 80 jaar, maar nog wekelijks in trainingspak op het veld te vinden), Jan Jansen (die alles buiten het team om regelt) en Loet hebben in al die jaren gezorgd voor een volwaardige G-voetbalafdeling met zo’n 20 spelers. Loet vervolgt: “De diversiteit binnen het team is groot. Het allerbelangrijkste is dat iedereen hier welkom is. Albert en Krist staan wat dat betreft symbool voor de diversiteit van ons CP-team”.

Krist en Albert verrast met poster

Krist en Albert werden in het zonnetje gezet met posters door de KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING. De drie organisaties werken samen om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. “Voor Albert hadden we bij de afsluiting van het seizoen extra goed nieuws”, vertelt Loet. “Er moet meer onderzoek naar zijn ziekte gedaan worden en Albert is betrokken bij de stichting Noordzeeziekte. Daarom hebben we met het team geld ingezameld voor hem en overhandigd tijdens het teamuitje ter afsluiting van het seizoen. Als dat geen teamgeest is”, eindigt Loet met een glimlach. De posters krijgen een mooi plekje in de kantine van SWZ Boso Sneek.

Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen

Voetbal zit verankerd in onze maatschappij. De sport is voor veel Nederlanders toegankelijk, maar voor een grote groep voetballiefhebbers is de weg naar de velden minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen bij de plaatselijke voetbalclub nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB competities met aangepast voetbal, het G-voetbal. Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen. Op dit moment spelen zo’n 5.000 leden G-voetbal. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING zetten zich in voor G-voetballers en de clubs. De organisaties stimuleren amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en het de aandacht te geven die het verdient.

