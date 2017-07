The best in class Hamilton Bright blijft na overname in Sneek

Sneek – “De overname van Hamilton Bright is heel goed nieuws, het zorgt ervoor dat het bedrijf strategie behoudt. Door de grootste te willen worden is er tot overname besloten. Wij willen het wereldwijde spel spelen. Alleen worden wij daar nu onderdeel van, in plaats van 100% speler. Dat laatste was leuk geweest maar is niet reëel”, Egon Diekstra is duidelijk waarom hij en Claudio Missaglia hun bedrijf hebben verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Advantage Smollan. Het tweetal blijft nog drie jaar aan als CEO van het overgenomen bedrijf. Wat zij daarna gaan doen is volgens Diekstra nu nog niet aan de orde.

Vorige week besloot de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat het Amerikaanse bedrijf, dat wereldwijd marketing- en salesdiensten aanbiedt, Hamilton Bright mag overnemen. Advantage Smollan bv, met een hoofdvestiging in de staat Californië, heeft met de overname volledige zeggenschap verkregen in marketingbedrijf Hamilton Bright. Uit het onderzoek dat ACM instelde over de bedrijfsovername, ‘heeft ACM geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.’

“De wereld wordt kleiner, die consolideert zich. Het is heel goed voor Sneek dat dit bedrijf onderdeel blijft van een wereldwijde partij en daar kunnen we trots op zijn. Het kantoor blijft gewoon in Sneek”, vertelde Diekstra in een exclusief interview met GrootSneek. Maandagmiddag, 3 juli, kwam het persbericht van de overname naar buiten. Tot die tijd mocht en wilde Diekstra nog niet reageren op het bericht.

Overnamebericht ingeslagen als bom

Het overnamebericht is ingeslagen als een bom, insiders wisten echter al langer dat Diekstra en Missaglia bezig waren om te zien wat het beste voor de toekomst van hun Hamilton Bright zou zijn. Dat er op dit moment sprake zou zijn van ‘een uitverkoop van Friese bedrijven’ vindt Diekstra grote onzin.

“Ieder verhaal is er eentje op zich, ook die van groentekwekerij Hartman uit Sexbierum en Romke Kooyenga die vorige maand hun bedrijven helemaal of gedeeltelijk over deden aan buitenlandse ondernemers. Je moet dat respecteren en ik ga daar verder niets over zeggen. Ik vind het dus goed nieuws dat ons bedrijf is overgenomen. Zodoende blijft Hamilton Bright een mooie partij in Nederland. Anders krijg je een Amerikaanse partij met Amerikaanse roots die hier in Nederland de markt overneemt. Nu wordt dat nog gedaan door een van oorsprong Fries bedrijf dat in Sneek zijn hoofdkantoor houdt.”

Vraag blijft wel waarom Diekstra en Missaglia juist nu besloten hun florerende bedrijf te verkopen. Om antwoord op die vraag te geven vertelt Diekstra eerst over de missie en groei van Hamilton Bright, dat in 2000 door hem en Missaglia werd opgericht. Die missie was en is nog steeds dat Hamilton Bright kwaliteitsmarktleider wil zijn in haar specialismen en het beste bedrijf om voor te werken. Daar is Hamilton Bright, een combinatie van Friese en Italiaanse roots, volgens Diekstra volledig in geslaagd. Sterker nog Advantage Smollan bv kwalificeerde Hamilton Bright als ‘het beste jongetje van de klas in de Benelux’.

Wereldwijde partij

“Wij zijn de laatste jaren fantastisch gegaan in de Benelux, we halen daar heel veel omzet uit. We zijn het grootste bedrijf geworden in onze soort, mogen voor 60-70 prachtige A-merken werken en de klanten zijn overwegend meer dan tevreden en blijven heel lang bij ons. Dan komt er een volgende stap, naar andere landen. Dan zie je dat de wereld zich in sneltreinvaart aan het ontwikkelen is. Er zijn grote opdrachtgevers als Philips, Unilever en Samsung, waarvan wij zien dat ze langzamerhand gaan globaliseren. Zij willen steeds efficiënter werken en door de digitalisering kun je dat ook bereiken. Wij blijken op den duur in de Benelux een hele leuke speler te zijn, maar stellen Europees niet zoveel voor en wereldwijd al helemaal niet. Dus is het voor ons kijken van ‘hé, hoe kunnen we dat op eigen kracht realiseren’. Daar constateerden wij dat het te risicovol is om op eigen kracht te doen. Want als je in Duitsland een partij wilt zijn, dan moet je zoveel geld investeren dat dan ten koste van de Benelux gaat. We zijn op dit moment voor Europa wel het beste jongetje van de klas. Dat heeft enerzijds met Nederland te maken, wat een welvarend land is en op internetpenetratie op een hoog niveau ligt. Wij doen het in Nederland prima met online verkopen en technologie. Er wordt veel innovatie op ons gebied gedaan en Hamilton Bright is daarin een koploper. Hierdoor worden wij interessant voor wereldwijde partijen die ook in Europa helemaal door willen breken. Dat is nu dus gebeurd.”

Waarom is er gekozen voor Advantage Smollan bv ?

“In de wereld heb je steeds minder partijen en wij kenden ze op een gegeven moment wel. Wij zitten ook in Zuid-Afrika en daar is het hoofdkantoor van Smollan. Zij hebben de markt in de Afrikaanse landen, India, Zuid-Amerika en China. Met 60.000 mensen aan het werk en honderden miljoenen omzet is het een bedrijf ‘an sich’.

Er is een partij in Noord-Amerika, met de naam Advantage. Zij hebben 40.000 mensen in dienst. Daar zitten ook nog een keer hele grote aandeelhouders in als WPP, een wereldwijd miljarden communicatiebedrijf die echt voor hele grote jongens werken. Die twee, Smollan en Advantage, hebben een joint venture opgericht om Europa te ontginnen, waar ze samen heel veel kapitaal voor hebben. Op hun zoektocht kwamen ze gelukkig bij ons terecht als ‘the best in class’.

De gesprekken begonnen twee jaar geleden en zijn nu afgerond, want wij worden onderdeel van de Advantage Smollan groep. Hierdoor kunnen wij van andere landen mee profiteren, zodat een Unilever of een Philips dan een opdracht bij onze groep kan neerleggen die voor alle landen geldt. Doe je dat niet, dan wordt je overvleugeld door een ander.”

Wat zijn de overnamegevolgen voor het personeel?

“De OR heeft vorig jaar al positief advies gegeven omdat er de komende drie jaar niks gaat veranderen. Verder kijken heeft niet zoveel zin. De naam Hamilton Bright is sterk en die blijft. Er is geen sprake van een reorganisatie of arbeidsplaatsen die verloren gaan. Voor onze werknemers gaat er niets veranderen, er komen alleen maar kansen bij voor werknemers die ambitieus zijn. Ze kunnen in andere landen iets gaan betekenen, want dat leeft nogal bij ambitieuze jongeren. Ik denk dat 80% van die millennials stages in het buitenland heeft gehad, zij zijn erg internationaal georiënteerd. Voor Claudio en mij betekent het dat we niet meer eigenaren van Hamilton Bright zijn, want we hebben 100% van onze aandelen verkocht. Wij gaan sowieso nog drie jaar door. Ik als CEO van de Hamilton Bright Groep en Claudio zal zich met name bezighouden met de internationale groei.”

Wat zijn de overnamegevolgen voor Sneek?

“We kunnen niet verder kijken dan drie jaar, maar de komende drie jaren blijven we hier. Ik denk dat wij hier altijd zullen blijven want Sneek is een fantastische vestigingsplaats voor de backbone van ons bedrijf. Hier zitten veel generalistische functies, er zitten hier zo’n honderd mensen op kantoor. Dat heeft te maken met de loyaliteit en de betrouwbaarheid van Friezen, dat is een heel belangrijk aspect en er is geen reden om hier het hoofdkantoor weg te halen. Doordat wij alles digitaal kunnen doen hoeven de meesten ook niet door het land te crossen. Wij hebben daarnaast kantoren in Alkmaar, Groningen, Naarden, Asten en Antwerpen. Sneek blijft gelukkig het hoofdkantoor”

Diekstra vertelt dat hij een uitstekend gevoel heeft over de overname en dat het heel goed is voor de strategie van Hamilton Bright. Hij en Claudio blijven de ruimte behouden voor ondernemerschap. “Want juist daar zijn wij altijd succesvol in geweest!”

Dat er een goed prijskaartje aan de overname van Hamilton Bright zit moge duidelijk zijn. Diekstra is wel zo eerlijk om te zeggen dat die conclusie ‘goed voor Claudio en mij is’!

Egon zal er echter niet anders door worden, want hij is en blijft een nuchtere Sneker en heeft de schurft aan opscheppers en grootdoeners! “En anders zet mijn vrouw mij wel met beide benen op de grond, zit daar maar niet over in!”