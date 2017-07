LTC IJlst boekt overtuigende winst in Friesland Cup

Op 6 juli 2017 verzorgt het Watoto kinderkoor uit Oeganda een bijzondere avond in Sneek. Het is blije energiek avond maar ook serieus en diep. De kinderen zingen en dansen en delen hun ervaringen, hoop en dromen

Het koor bestaat uit 18 kwetsbare (wees)kinderen met hun begeleiders. Ze zingen hoofdzakelijk in het Engels, met Afrikaanse ritmes en dans. Deze kinderen zijn het geluid van hoop voor alle (wees)kinderen in Afrika. Kinderen die het zwaar hebben gehad. Deze ervaring geeft de kinderen hoop, ervaring en visie voor de toekomst. Al 82 verschillende koren reisde de wereld over. Ze zongen in theaters en kerken, in het Witte Huis en in Buckingham Palace en binnenkort bij u in de buurt. De avond is gratis.

Datum: 6 juli 2017

Tijd: 19:00

Locatie: Baptisten Gemeente Sneek

Adres: Selfhelpweg 22

Oeganda is jarenlang geteisterd door oorlog, ziekte en armoede. Hierdoor zijn er veel kwetsbare (wees)kinderen in het land. Watoto vangt deze kinderen op in kinderdorpen. Ze krijgen onderwijs, voeding en medische hulp. In elk huis woont een weduwe met acht kinderen. Een weduwe krijgt een gezin om voor te zorgen. De kinderen hebben een liefdevolle moeder, een gezin en een toekomst. Dankzij stichting Watoto hebben ze de kans om sterke mannen en vrouwen te worden die hun Oeganda weer opbouwen.