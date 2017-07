KWS zesde op eredivisie zeilen op Westeinder Plassen

Aalsmeer – Op de Westeinder Plassen bij Aalsmeer is het team van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (slechts) zesde geworden in de tweede speelronde van de eredivisie zeilen. Mede debet daaraan was een valse start in een van de vijftien wedstrijden, waardoor het Sneker team meteen zeven punten ‘om de oren’ kreeg. Overtuigend winnaar werd Almere Centraal, Giesbeek eindigde op een tweede plaats en Uitdam werd derde.

Almere Centraal neemt hiermee ook in het klassement de koppositie over van Scheveningen in de strijd om de Landstitel in 2017. In het totaal zijn er in Aalsmeer 45 races gevaren onder uiteenlopende omstandigheden. Er volgen nog drie speelrondes in 2017. De top drie van de Eredivisie plaatst zich voor de internationale Sailing Champions League in 2018.

De Watersportvereniging Heeg werd in deze ronde zevende en bezet de negende plaats in het klassement. De volgende speelronde vindt plaats in het weekend van 28-30 juli in Scheveningen.

Foto Jasper van Staveren