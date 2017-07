Advantage Smollan kondigt de overname van Hamilton Bright aan

Sneek – Advantage Smollan, de gemeenschappelijke holdingmaatschappij van Advantage Solutions (Advantage) en Global Smollan Holdings (Smollan), kondigt de aanstaande overname van de Hamilton Bright Group aan, een specialist in verkoop, merkactivatie en marktonderzoek die actief is in Nederland en België. De voltooiing is onderworpen aan de gebruikelijk sluitingsprocedure. Advantage Smollan voorziet in uitbesteding van verkoopactiviteiten, marketing en technologische oplossingen voor fabrikanten van consumentenproducten en retailers in een aantal Europese markten.

Door de overname van Hamilton Bright wordt de reikwijdte van Advantage Smollan in de Benelux vergroot en draagt bij aan een uniforme oplossing voor klanten in deze landen. Hamilton Bright zal haar activiteiten onder de huidige naam blijven uitvoeren. Laurence Clube, Chief Operating Officer van Advantage Smollan, zegt daarover: “Ik ben heel verheugd dat Hamilton Bright een onderdeel wordt van Advantage Smollan. Door deze aanwinst komt er een kwalitatief hoogwaardig bedrijf bij de groep die het mogelijk maakt om de diensten die we aanbieden te verbeteren en verder uit te breiden door best practices uit te wisselen.” “Om de voetprint van Advantage Smollen in Europa uit te bouwen, richten we ons op ondernemingen die nummer één zijn in hun respectievelijke markten en die onze bedrijfscultuur en passie om voor toegevoegde waarde te zorgen, delen. Dit vinden we duidelijk terug bij Hamilton Bright,” zegt Tanya Domier, CEO van Advantage.

David Smollan, Chief Executive Officer van Smollan, voegt toe: “We zijn verheugd om een partnerschap te kunnen vormen met Hamilton Bright, dat perfect in de bedrijfscultuur van onze groep past. De onderneming beschikt daarnaast over een grote expertise dankzij het uitgebreide pakket van diensten dat ze aanbiedt.” Hamilton Bright, opgericht in het jaar 2000, heeft een klantenportefeuille bestaande uit een groot aantal van de grootste ondernemingen in Nederland en België, van nationale en internationale aard. “Hamilton Bright heeft een sterke, succesvolle geschiedenis in het verbeteren van retailverkopen van consumentenelektronica, cosmetica en voedingsmiddelen,” zegt Claudio Missaglia, CEO van Hamilton Bright. “Wij geloven dat wij, als onderdeel van Advantage Smollan, uitzonderlijke resultaten zullen blijven boeken voor onze klanten en dat we onze mensen meer mogelijkheden zullen kunnen bieden.”

Over Advantage Smollan Advantage Smollan is een gemeenschappelijke holdingmaatschappij van Advantage Solutions (Advantage) en Global Smollan Holdings (Smollan), die opgericht werd in 2015. De onderneming biedt sales-, marketing- en technologische oplossingen voor producenten van consumptiegoederen en retailers in heel Europa. Advantage Smollan kan beroep doen op de beste capaciteiten en technologie in de sector, maar het beschikt ook over de nodige lokale kennis om een oplossing op maat te kunnen bieden voor de unieke vereisten van elke individuele markt. Het bedrijf combineert best practices en de middelen van Advantage en Smollan en kan zo gebruik maken van de uitgebreide ervaring en het marktleiderschap van elk van haar portfoliobedrijven om haar klanten betere resultaten te bieden, dankzij haar uitstekende service, intellectueel leiderschap en ondernemersgeest.