Tjotter War Dy in Sneek gered van de ondergang

Sneek – Zaterdagochtend 1 juli heeft Jachtwerf Joh. van der Meulen de tjotter War Dy opnieuw in de vaart gebracht. De tjotter was zwaar verwaarloosd en had zeker vier jaren niet gevaren. Jachtwerf Joh. van der Meulen heeft deze mooie platbodem van de ondergang gered en voor de jeugd én de vloot ronde en platbodems behouden.

De nieuwe eigenaar van de War Dy is Riemer van pas 15 jaar. Vorig jaar deed Riemer mee aan de Regionale Friese Reünie in Heeg. Daar heeft hij de smaak van het zeilen in tjotters te pakken gekregen. Bij de Stichting Friese Tjottervloot in Heeg gaat hij begin juli zijn zeilkunsten verbeteren, zodat hij vanaf deze zomer de Friese wateren met zijn eigen tjotter kan verkennen.

De restauratie van de War Dy heeft onder toeziend oog van werfbaas Henk van der Meulen plaatsgevonden. De restauratie zelf is grotendeels uitgevoerd door stagiair Sybo van 18. Hij heeft een knap staaltje werk geleverd: een groot gedeelte van de bakboordzijde van de tjotter is vervangen door nieuw eikenhout. Vooral de bakboordboeg was een lastige klus, omdat de houten gangen daar rond gebogen moesten worden.

De War Dy had een zeer jeugdige restaurateur en heeft zeer jeugdige eigenaar. Gelukkig heeft de generatie jongeren weer interesse voor het onderhouden van en varen in traditionele ronde en platbodems. Dat merkt de Stichting Friese Tjottervloot ook. Deze stichting heeft 10 tjotters in bezit en in het weekend van 8 en 9 juli geven zij weer les in tjotters aan jeugdigen. In de eerste week van de zomervakantie gaan 16 jongeren op tjotter-safari door Friesland.

In het laatste weekend van september (23 en 24) organiseert Jachtwerf Joh. van der Meulen voor de 37ste keer de eigen reünie. Nieuw dit jaar is dat de jeugd kan match racen in 4 tjotters. Eén daarvan is de War Dy, de andere drie mag de werf lenen van de Stichting Friese Tjottervloot. Alle jeugd die interesse heeft in deze wedstrijd kan zich aanmelden bij de werf.

De War Dy is in 1962 gebouwd door Berend de Jong in Heeg. Deze tjotter heeft een vast voordek, zodat overkomend water niet meteen de boot inloopt. Onder het dek kun je bagage kwijt, waardoor dit scheepje van bijna 5 meter uitstekend geschikt is voor trektochten door Friesland.